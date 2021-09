Ovaj grad je rekorder u vakcinaciji, na dnu lestvice njih 5: U Srbiji do sada dato 6.260.000 doza

I dalje je mali procenat vakcinisanih u uzrasta od 18 do 30 godina.

U Srbiji je dato preko tri miliona prvih doza, 2.860.000 drugih doza i 400.000 trećih doza vakcina protiv korona virusa, rekao je direktor Kancelarije za e-Upravu Mihailo Jovanović.

- Tako da ukupno imamo dato 6.260.000 vakcina . dodao je Jovanović.

Istakao je da oni gradovi i lokalne samouprave koji su bili lideri u vakcinaciji i dalje su to. Na prvom mestu je Priboj sa 64 odsto, iza toga su Bosilegrad i Mali Zvornik sa 60 odsto, Užice i Niš sa 59 procenata i Kladovo i Beograd sa 58 odsto vakcinisanih punoletnih građana.

Na dnu listu, istod 30 odsto vakcinisanih imaju – Ub, Mionica, Lajkovac, Novi Pazar i Tutin.

Kada je reč o vakcinaciji mladih uzrasta od 18 do 30 godine, Jovanović ističe da je i dalje mali procenat vakcinisanih, oko 22 odsto, ali da i to varira od grada do grada i da je u Beogradu taj procenat skoro 29 odsto.

