IZVEŠTAJ AMSS STANJU NA PUTEVIMA SRBIJE! Na ovim deonicama će saobraćaj biti IZMENJEN!

Kraj prvog dana vikenda za sada donosi umeren intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima u našoj zemlji, navdi automoto savez Srbije u izveštaju o stanju na putevima u zemlji.

Prohodnost puteva je dobra i nema vanrednih zastoja i prekida, međutim i pored dobrih uslova za vožnju AMS S savetuje vozačima da voze pažljivije, poštuju saobraćajnu signalizaciju i ne ulaze u rizična preticanja, naročito u zonama gde se izvode radovi i gde je saobraćaj izmenjen.

AMSS u izveštaju navodi da su produženi radovi na rehabilitaciji deonice Golo Brdo-HE Ðerdap jedan i to do 15. oktobra i obavljaće se od 7 do 17 časova, a zbog čega će se saobraćaj odvijati jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila.

Do 22. oktobra u periodu od 7 do 17 časova izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza na deonici Aranđelovac - Donja Šatornja.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

Do 15. novembra biće izmenjen režim saobraćaja na deonici Gojna Gora - Čačak (Ljubić) zbog radova na izgradnji trajne devijacije i nadvožnjaka na trasi državnog puta na ukrštanju sa trasom auto-puta Preljina - Požega.

Tokom izvođenja radova saobraćaj na deonici Gojna Gora - Čačak (Ljubić) biće preusmeren na lokalni put.

Do 30. oktobra izvodiće se radovi na rekonstrukciji mosta preko reke Lugomir, na deonici petlja Jagodina-petlja Ćuprija, a u zoni radova saobraćaj se odvija dvosmerno samo desnom kolovoznom trakom smera Beograd-Niš.

Od 14. septembra na snazi je izmena režima saobraćaja na delu auto-puta E-80 u tunelu Bancarevo, pa su za saobraćaj zatvorene preticajne trake, dok se saobraćaj odvija voznim trakama kroz obe cevi tunela.

Produžava se izvođenje radova do 1. novembra na deonici granični prelaz Horgoš - petlja Horgoš u smeru od graničnog prelaza Horgoš ka Novom Sadu.

Radovi će se izvoditi u voznoj i preticajnoj traci, a saobraćaj će u zoni radova biti preusmeren u zaustavnu traku.

Do 22. septembra od 7 do 17 časova tokom izvođenja radova na putu Boljevac - Knjaževac dolaziće do povremenih obustava saobraćaja na deonici Dobro Polje - Vlaško Polje i to od 6.30 do 9.00 časova i od 10.00 do 12.00 časova.

Od 13. septembra na je snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja na delu autoputa Niš-Dimitrovgrad, zbog čega je zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno u desnoj cevi tunela od Niša ka Dimitrovgradu.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične Policije RS dobijenim u 17:15 časova putnička vozila i autobusi čekaju na prelazu Preševo pola sata, dok teretna vozila čekaju na Batrovcima sat.