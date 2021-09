NE IZLAZITE NIGDE BEZ KIŠOBRANA! U Srbiji danas pored pljuskova osetno hladnije - Evo kakvo vreme nas očekuje u narednim danima

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti hladnije, uz prolazno naoblačenje sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se ujutro i pre podne na severu Srbije. Toplo vreme zadrzaće se samo na jugu i jugoistoku zemlje, ali se uveče i u ovim krajevima očekuje zahlađenje i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti umeren i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni C, a najviša od 15 C na zapadu i severozapadu, do 30 C na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će biti hladnije, uz prolazno naoblačenje, povremeno s kišom. Vetar umeren, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Temperatura u toku dana bez većeg kolebanja, od 15 do 17 C. U toku noći doći će do delimicnog razvedravanja.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u utorak i sredu u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno, hladnije i uglavnom suvo.



U četvrtak pretežno sunčano uz manji porast dnevne temperature. U petak i subotu je moguća kratkotrajna kiša, a zatim do kraja perioda pretežno sunčano i sve toplije.

