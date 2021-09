UGOVORI ZA ZAMENU STOLARIJE: Privodi se kraju realizacija programa energetske sanacije domaćinstava Srbije

Preliminarne rang-liste građana koji su ispunili uslove da dobiju državne subvencije za zamenu stolarije, fasadne izolacije ili ugradnju energetski efikasnijih kotlova, objavila je 21 opština i grad.

Očekuje se da ovih dana počne i potpisivanje prvih ugovora. Država obezbeđuje 50 odsto sredstava potrebnih za realizaciju ovog posla, a drugu polovinu građani.

U programu energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, učestvuje 67 jedinica lokalne samouprave. U Ministarstvu energetike navode da je do sada 57 opština i gradova raspisalo javni poziv za građane, a gotovo svi će to učiniti do kraja ove nedelje. Jedinice lokalnih samouprava koje su završile konkurs za domaćinstva, objavile su liste onih građana koji su ispunili sve uslove za dodelu subvencija.

- Lokalne komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti trenutno su na terenu radi utvrđivanja stanja - objašnjavaju nam u Ministarstvu. - U zavisnosti od obima posla i internih procedura, očekujemo da će neke od jedinica lokalnih samouprava ovih dana objaviti konačne rang-liste, i da će početi prva potpisivanja ugovora sa građanima.

Grad Beograd još nije raspisao ni konkurs za izbor firmi koje će obavljati radove. U Ministarstvu kažu da očekuju da će to biti urađeno najkasnije do kraja septembra. Kada se završi taj javni poziv i objavi konačna rang-lista kompanija koje će izvoditi radove, sledi raspisivanje konkursa za građane.

Maksimalni iznosi koji se dodeljuju po prijavi razlikuju se od opštine do opštine i zavise od mere sanacije za koju su namenjeni, ali se uglavnom kreću od 60.000 do 120.000 dinara sa PDV. Za ugradnju PVC stolarije za stan od 50 kvadrata potrebno je izdvojiti oko 100.000 dinara, a polovinu tih troškova pokriva država. Za ugradnju fasadne i krovne izolacije i efikasnijeg grejnog sistema potrebno je oko 300.000 dinara.

NAJBRŽE OPŠTINE I GRADOVI

KONKURSI za prijavu građana za zamenu prozora, vrata, fasada i grejnih sistema završeni su u Dimitrovgradu, Užicu, Novoj Varoši, Raškoj, Vlasotincu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Novom Bečeju, Somboru, Šidu, Osečini, Senti, Kraljevu, Kuli, Loznici, Vladimircima, Pirotu, Pančevu, Odžacima, Vranju i Babušnici. U ovim jedinicama lokalne samouprave komisije trenutno proveravaju stanje i preliminarne rang-liste, nakon čega će biti objavljen konačni spisak građana koji dobijaju subvencije.

