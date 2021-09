OVO BRINE: Sve više tridesetgodišnjaka dobija INFARKT zbog korone! Kardiolog izneo ŠOK podatke!

Posle godinu i po dana od izbijanja koronavirusa, kardiolog iz Kardiološkog centra dr Goran Popović kaže da znamo da bolest pogađa ne samo resporatorne organe, već i srce, odnosno da je primarno kardiovaskularna bolest koja napada i krvne sudove.

"Utiče na poremećaj srčanog ritma, može da dovede do virusnog miokarditisa, stvaranja ugrušaka, odnosno trombova u krvnim sudovima, vrlo često dovodi do novoregistrovanog krvnog pritiska, novog fenomena koji do sada nismo znali, a to su potpuno zdravi pacijenti koji tokom ili posle korone dobiju povišen krvni pritisak koji zahteva lečenje", naveo je dr Popović.

Trenutna situacija je, kako kaže, takva da najčešće obolevaju mlade osobe, ne samo od korone, pneumonije, već upravo od obolenja srca.

"Od upale srčanog mišića, popriličan je broj i novoregistrovanih pacijenata koji imaju koronarnu bolest, pa čak i infarkt. To se dešava i sobama od 30-ak godina. To je prosto zapanjujuće ali je među nama, da ne bismo svakog dana prebrojavali mrtve, apel je da se vakcinišemo!", upozorio je kariolog Popović.

Od delta spoja korona uglavnom obolevaju nevakcinisani, ali postoji i mogućnost da se revakcinisana osoba zarazi, kaže doktor.

"Iskustvo je pokazalo da takve osobe imaju daleko blažu kliničku sliku i nema smrtnosti", pozvao je kardiolog zato ljude da se vakcinišu jer su vakcine ispitane i provere.

Dodao je da je glupost smatrati da vakcina na bilo koji način doprinosi stvaranju kariovaskularnih oboljenja ili dobijanju kovida.

"Poljuljalo se poverenju u struku i to nije dobro", ocenio je dr Popović.