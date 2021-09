BOROJEVIĆ O TELEGRAM GRUPI 'BALKANSKA SOBICA': Ono što je TRAGIČNO je to, što je 36.000 ljudi gledalo kako otac dete od 6 godina instruiše kako da masturbira PRED KAMEROM! (VIDEO)

Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je po službenoj dužnosti istragu u slučaju pedofilske grupe "Balkanska sobica" na društvenoj mreži za dopisivanje “Telegram” na kojoj se razmenjivala dečija pornografija. Kako se saznaje, grupa broji čak 36.000 članova.

Savetnik u Internacijalnoj policijskoj asocijaciji Saša Borojević ističe da je pre dve godine objavljena informacija da u Srbiji postoji nekoliko aplikacija sa preko 100.000 ljudi koje, kako dodaje, lično naziva pedofilima, ali se, kako navodi, oni ne mogu tačno pravno tako nazvati već su oni svojevrsna vrsta "voajera".

- Ono što je tragično, je 36.000 ljudi, koji su to pratili. Gledali su oca, kako instruiše sina od 6 godina, da pred kamerom masturbira, pa imate dedu i unuka koji sedi u krilu... Mi na ovo godinama upozoravamo, i postavlja se pitanje kako se postupa. Policija je opterećena ovim predmetima, oni se trude, napravljene su grupe gde ih prate... Ovo su bili seksualno zlostavljani dečaci - rekao je Borojević.

- Ono što je problem pomenute aplikacije Telegram je to, što je ona zaštićena, postoji tzv. signal tam-tam, i u nju ne može lako da se uđe. Ona je kriptovana, vi imate svetsku aplikaciju, gde se priključuju deca, da bi učila i prenosila znanja. Tu se nalaze devojčice i dečaci, od 9-14 godina, gde se iz minuta u minut kače pedofili, da bi to gledali, i plaćali po dolar za to - objasnio je Borojević zašto aplikacija Telegram ne može da reaguje.

Advokat Gordana Božilović Petrović objašnjava da je najnoviji zakonik uveo dva nova krivična dela, to je polno uznemiravanje ali i proganjanje, koje se odnosi na bilo kakvu vrstu proganjanja.

- Polno uznemiravanje uključuje sve vrste proganjanja. Upravo zakon štiti polnu slobodu svakog lica - objašnjava Petrović.

Kako ona dodaje, u okviru ovih dela, nalazi se više krivičnih dela, bilo da je to pravljenje fotografija, snimaka, za šta su predviđene kazne. Ona dodaje da se, kada su deca u pitanju tužbe pokrećču od strane Tužilaštva, dok to odrasli moraju uraditi sami.

- Deca često ne smeju da kažu, stide se ili slično. Problem je što se to slabo prijavljuje, a to je najvažnije kako bi se ovakvim stvarima stalo na put. Sve će se otkriti prijavljivanjem. To često može da bude vrsta osvete, na primer, devojka neće da bude sa mladićem, i ostalo... - navodi Petrović.

Sektolog Dimitrije Pastulović ističe da se ovo može svrstati u neku vrstu sekte, gde je upravo postojala jedna od najpoznatzijih koja je iz Novog Sada.

- "Familija ljubavi" je bila u Novom Sadu, gde za njih incest nije incest, a to sve počinje sa zapada. U Novom sadu smo imali dosta posla sa njima, čak smo i neke poznate ličnosti izvlačili iz toga. Oni su upražnjavali orgije i slično - objašnjava Pastulović.

Pastulović je upozorio i na današnje influensere, koje on, kako je dodao, naziva guruima, koje prate velike količine ljudi i koji često prenose pojedine informacije, najčešće mladima i deci koja su povodljiva.

- Upozoravam ljude da kada god čuju "Ljubav, familija ljubavi, red ljubavi, lanac ljubavi" bežite od toga! - navodi Pastulović.

