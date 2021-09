ČEKA NAS JOŠ JEDAN VREMENSKI ROLERKOSTER! Ko pogodi kako da se obuče u narednim danima, SVAKA MU ČAST! Meteorolog najavio I KIŠU I SUNCE!

Vremenski rolerkoster koji nas prati u prethodnih nedelju dana nastaviće se i tokom narednih nekoliko dana. Naime, posle nekoliko dana u kojima smo morali da vadimo zimske stvari iz ormara, za vikend ćemo opet oblačiti laganiju odeću, što će trajati do ponedeljka, kada ćemo opet imati prilike da osetimo svu raskoš kalendarske jeseni.

"Pred nama je nekoliko osetno toplijih dana. Od ponedeljka uveče novo pogoršanje, uz povremenu kišu i pljuskove i umereno zahlađenje. Početkom oktobra verovatno suvo i umereno toplo. Oko 4. 10. biće relativno toplo, dok je zatim, posebno prema kraju prve dekade oktobra moguće jače zahlađenje", prognozira profesor geografije i meteorolog iz Novog Sada Marko Čubrilo.

Prema njegovoj prognozi, u danima pred nama vreme će se stabilizovati.

"S izmenom sinoptike i jačanjem anticiklona ka našem delu Evrope hladni prodor se pomera na istok i nad nama će u naredna 3-4 dana dominirati polje visokog vazdušnog pritiska i toplo, južno, strujanje. Preovlađivaće sunčano, samo će danas na severu regiona biti nešto visoke oblačnosti ali neće biti padavina. Vetar uglavnom slab", napisao je Čubrilo.

Što se tiče vikenda, ponegde nas očekuju i prave letnje temperature, dok će u drugim delovima zemlje maksimalna temperatura biti između 21 i 26 stepeni Celzijusa. Takvo vreme nas očekuje i u ponedeljak, nakon čega ponovo ulazimo u vremenski rolerkoster.

"U ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i severozapadau regiona uslediće naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu ili grmljavinske pljuskove. Ovo pogoršanje će biti posledica premšetanja slabog, hladnog fronta i mogućeg razvijanje vrlo slabog, visinskog, ciklona and Panonskom nizijom. U noći ka utorku pogoršanje bi trebalo da zahvati središnje i severne predele, dok bi se u utorak tokom dana proširilo i na ostali deo regiona. Modeli za sada nisu preterano optimistični kada je ukupna količina kiše u pitanju i u proseku se trenutno simulira oko 8mm taloga, što su vrlo niske vrednosti. Ponegde uz jači pljusak može pasti i preko 30mm ali će te oblasti prostorno biti vrlo male i dosta retke, dok nad velikom delom regiona može pasti ispod 5mm taloga", naveo je Čubrilo.

Da se sunce još uvek ne da, biće vidljivo oko 4. oktobra, kada će se temperatura podići znatno iznad maksimuma.

"Uslediće umereno zahlađenje, te će se maksimumi od utorka do narednog vikenda kretati u granicama proseka, od +14 do +21 stepen Celzijusa. GFS oko 01.01. daje signal za još jedno prolazno pogoršanje i kišu, dok ECMWF to pogoršanje za sada nema. Svakako bi već oko 2.01. bilo suvo i toplo dok bi oko 04. 10, maksimumi mogli biti i oko +25 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka." naveo je Čubrilo.

Hladno vreme nam se ponovo vraća nakon nakon prve sedmice oktobra, uz jeseni svojstvene padavine.

