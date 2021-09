DA LI JE KATASTROFA MOGLA BITI SPREČENA? Otac ubio troje dece, psihijatri alarmiraju: Ove znakove upozorenja ne bi trebalo ignorisati

Da li je stravično ubistvo troje dece u Zagrebu moglo da bude sprečeno?

Region je danima u šoku zbog stravičnog zločina, kada je u noći između petka i subote Harald K. (56) ubio svoje troje dece - blizance, dečaka i devojčicu stare sedam godina i sina (4).

Harald je ugušio svoju decu u penthausu na Mlinovima u Zagrebu, a posle toga je pokušao sebi da oduzme život.

Dva dana ranije, otac ubica je na društvenim mrežama objavio status iz kog je moglo da se nasluti da se sprema tragedija.

- Zbogom svima, otići ću jer više ne mogu. Ljubav mog života ostavila me jer je moja bivša žena bila jako loša prema njoj i nemam novca. Sve što sam pokušao u zadnjih godinu i po nije me vratilo na posao, čak mi ni braća iz masonske lože nisu mogla pomoći, na kraju mi nisu ni odgovarali na pozive. Samo su mi prijatelji Manfred, Roland i brat Helmut pomogli koliko su mogli. Sada sam došao do kraja. Zato, zbogom – napisao je Harald K.

Šta se dogodilo u glavi ovog oca, pa je presudio nedužnoj deci i da li je zločin mogao da bude sprečen za hrvatske medije govorili su tamošnji stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja.

„Depresivna kriza kod izrazito narcisoidne osobe“

- Neverovatno, ali je znak današnjeg vremena kad preko društvenih mreža saznajemo za teške krize pojedinih osoba – kaže dr Ivan Urlić, ugledni splitski psihijatar.

On opisuje i profil „oca monstruma“, uz objašnjenje da se po svemu sudeći radi o osobi sa narcisoidnim osobinama.

- Očigledno je reč o biznismenu koji se našao u bezizlaznoj situaciji i srušio mu se ceo svet. U svojoj kratkoj poruci okrivio je članove porodice, a posebno je istakao loše odnose njegove bivše supruge i sadašnje partnerke. Najveći deo emocionalne ojađenosti zbog promašenih ambicija i želja, okrenuo je bivšoj supruzi. Meni se čini da u prvi plan izbija duboka depresivna kriza, kod jedne izrazito narcisoidne osobe - objašnjava psihijatar i dodaje:

- On ne može da prihvati da je u nekim stvarima pogrešio. S druge strane, imao je potrebu da se osveti onima koje smatra krivim, u prvom redu bivšoj supruzi. Na neki način, nesvesno, hteo je da kazni i samoga sebe, spuštajući zavesu preko celog svog života na ovakav stravičan način - opisao je psihijatar stanje ubice.

Dr Urlić razjašnjava da je poruka koju je otac ubica objavio te noći odraz duboke depresije:

- Iz njegove poslednje poruke na Instagramu jasno je da je imao svojevrsno pomračenje uma, u životu više nije video nijedan tračak svetla. Poslao je poruku koja nije samo najava onoga što mu okupira osećanja i misli, nego je na neki način i poziv u pomoć. Napisao je: „Ja više ne mogu“, što je izjava čoveka koji više ne vidi izlaz.

Kako prepoznati narcisoidnu strukturu ličnosti

Ugledni splitski psihijatar osvrnuo se i na slične slučajeve u svetu, napominjući da očevi ubice najčešće pokazuju upravo narcisoidne crte ličnosti.

- Osobe s narcisoidnom strukturom ličnosti imaju visoko mišljenje o sebi, nisu kritične prema situacijama u kojima se nalaze, već žive u fantazijama uspeha i bogatstva. Prisutna je i osvetnička želja, jer bi neko drugi trebalo da bude kriv za njihove promašaje i loše procene, a na neki način, nesvesno, ovakvim postupcima kažnjavaju i sami sebe – ocenjuje dr Urlić.

Haralda K. pregledaće sudski psihijatar, a potom će timovi koji se bave sudskom medicinom proceniti sve elemente koji su mogli da dovedu do ovako strašnog čina.

- Potrebno je utvrditi kako je tekao njegov život, šta se ranije događalo, kakva je osnovna struktura ličnosti. Trebalo bi utvrditi i kako su tako mala deca završila s očajnim čovekom, u trenutku njegovog maksimalnog ogorčenja i stravične osvete - kaže dr Urlić za Slobodnu Dalmaciju.

Da li se iza zločina uvek krije ozbiljna psihijatrijska dijagnoza?

Hrvatski psihijatri ističu da je predrasuda da su po pravilu počinioci najtežih zločina uglavnom psihijatrijski pacijenti. Svi su, međutim, zatečeni okrutnošću i naglašavaju da je zločin toliko jeziv da se barem zasad teško može jasno reći što je podstaklo oca da ubije vlastitu decu.

- Nema podataka koji bi jasno govorili šta je tog čoveka navelo da uguši vlastitu decu. Iako će mnogi reći da iza svih teških zločina stoji neka psihička bolest, to je sasvim sigurno netačna tvrdnja. Naime, u podlozi nekih nama nerazumljivih događanja nije uvek ozbiljna psihijatrijska dijagnoza poput depresije, šizofrenije ili paranoidne psihoze – objašnjava za Jutarnji list doc. dr Petrana Brečić, psihijatar i direktorka Klinike za psihijatriju Vrapče.

Ona dodaje da je neretko u pozadini zločina poremećaj ličnosti, ali da oni koji žive ili se susreću s takvim osobama to ne moraju da primete:

- Svakom takvom činu prethodi niz događanja nakon kojih osoba „eksplodira“ i postane nasilna. Ali, šta je okidač, može se znati tek nakon pomnih analiza života pojedinca, jer je ljudsko ponašanje vrlo složeno.

Prevencija je emocionalnost

Ovako teški zločini se, objašnjava dr Brečić, uglavnom teško preveniraju jer su vrlo retki, a i počinioci ne pokazuju pre takvih događaja nikakve devijantnosti koje bi zahtevale intervenciju.

- Prava prevencija je ona koju bi trebalo primeniti kod svih, a to je da se podstiče emocionalni deo života. Decu bi trebalo učiti odmalena da razvijaju ljubav prema sebi i samopoštovanje, a onda i ljubav prema drugima, odnosno treba razvijati emocionalnost kako bismo mogli da razumemo druge.

Nažalost, sve manje gledamo ljude pored sebe, a sve više u mobilne telefone, što nikako neće pojačati našu emocionalnu osetljivost koja onda može da pomogne i onima pored nas u trenutku krize – upozorava psihijatar Brečić.

