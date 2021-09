KRIZNI ŠTAB ZASEDA OVE NEDELJE - Sledi FINALNA ODLUKA o kovid propusnicama

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da se očekuje da u ovoj nedelji bude održana sednica Kriznog štaba a na stolu će biti odluka i o kovid propusnicama.

Ministar Đerlek kaže za medije da su "propusnice na stolu", da se o tome razgovara i da se čeka finalna odluka.

- Finalna odluka nije odobrenje Kriznog štaba već se bira najbolji model šta će obuhvatiti kovid propusnice, da li samo one tri stvari – barovi, kafići i noćni klubovi ili još nešto dodatno. Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom - istakao je Đerlek.

Naveo je da Srbija prati Evropu kada je o tome reč, ističući da je Srbija samostalna demokratska zemlja, koja donosi svoje odluke.

- Uzećemo samo ono što je kvalitetno i u skladu sa našim Ustavom. Nadam se da ćemo doneti najbolje rešenje koje će biti najkvalitetnije za naše građane, - istakao je državni sekretar Ministarstva zdravlja.

Dodao je da su epidemijske mere bile broj jedan u borbi protiv korone do pojave vakcine, ali da se sada, kaže, moramo baviti povećanjem broja vakcinisanih "jer imamo najjače oružje u borbi protiv kovida a to je vakcina".

- Trenutno imamo oko 3.035.000 datih prvih doza, što se tiče treće oko 502.000, što znači da ipak imamo pomak, daleko je to od onog što želimo i kolektivnog imuniteta, ali je bitno da se krećemo napred i da ne stagniramo i to će biti od koristi. Moraćemo dalje da se borimo jer ne možemo čekati zimu, a toga se struka najviše i boji - da ne doće do sudara kovida i gripa, - napominje Đerlek.

Prema njegovim rečima, najmanje vakcinisanih i dalje je u Tutinu, Novom Pazaru, Lajkovcu i drugim manjim sredinama u Srbiji.

Kada je reč o broju vakcinisanih mladih, Đerlek kaže da je tačno da se broj vakcinisanih polako povećava ali da je daleko od željenog.

Broj radno sposobnih vakcinisanih takođe se povećava , ali i to je nedovoljno. Sve ono što se dešava u poslednjim danima, pet mladih koji su umrli u Batajnici, trudnica u Nišu, mislim da su to dovoljni razlozi da shvatimo da delta soj dokazuje surovost i da sami treba da donesemo odluku o vakcini i da ne dozvolimo da delta tako lako odnosi živote - naveo je Đerlek.

Ističe da dva elementa odlučuju o spasavanju života – odlazak u bolnicu i kačenje na respirator.

- Ta istraživanja su pokazala da su skoro 80 odsto hospitalizovanih nevakcinisani i broj ljudi koji odlazi u intenzivnu negu i završava na respirator je odnos dva na prema 33, u procentima je 95 odsto na respitarima su nevakcinisani, to je dovoljan razlog da mormao da se vakcinišemo, - kaže Đerlek.