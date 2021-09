'SITUACIJA JE KRITIČNA, NEŠTO SE MORA PREDUZETI!' Dr Jovanović: Željno iščekujemo sednicu, MERE I SADA POSTOJE!

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 26.292 osoba, od kojih je pozitivno 8.467 dok je, nažalost, 45 osoba preminulo. Na respiratorima je 251 pacijenata.

Ovo je ubedljivo najveći broj zaraženih od početka epidemije. Oboren je neslavni rekord od 1. decembra 2020. godine kada je u jednom danu prebrojano 7.999 pozitivnih kovid testova.

Virusolog i članica Kriznog štaba prof. dr Tanja Jovanović kaže da imamo jubilarni broj zaraženih.

- Mi svi željno iščekujemo da imamo taj sastanak Kriznog štaba i da diskutujemo o trenutnoj situaciji kako bi odlučili šta dalje. Da li da idemo sa propusnicama ili ne. Ja ne bih preudicirala, sačekala bih pre nego što bi bilo koji komentar dala - kazala je za "Blic" prof. dr Tanja Jovanović i dodaje:

- Vidimo da je kritična situacija i da mora nešto da se preduzme. Mere postoje, pa kad bi se samo one poštovale bilo bi mnogo bolje. S obzirom na to da se one nepoštuju onda ne znam šta da kažem. Bez obzira koje mere da se uvedu ako se ne poštuju onda je to potpuno bezmisleno - zaključila je ona.

Prof. dr Tanja Jovanović ističe da se nada da će ova pitanja biti pomenuta na najavljenoj sednici Kriznog štaba, ali se još ne zna kad će se ona održati.

Podsetimo, da je juče od ukupno 20.561 testiranih, njih 6.736 je bilo pozitivno, dok su nažalost u istom danu 46 osobe preminule. Na respiratorima je bio 225 pacijenta.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je država spremna da uvede kovid propusnice, ali da su one samo način da se, pre svega mladi, vakcinišu i da propusnice nisu nikakav "magični metak" za rešavanje situacije sa pandemijom kovida 19.

- Mi smo spremili sve za kovid propusnice. Ja ću razgovarati još, da vidim da li ćemo ići na to. Ali, čujem na različitim medijima i od raznih eksperata, različite informacije i poglede na stvari - rekla je Brnabić novinarima u Vinči na konstataciju da je pre 16 dana najavila uvođenje kovid propusnica, ali da takva odluka još nije doneta.

Premijerka je istakla da kovid propusnice nisu "srebrni ili magični metak" za rešavanje situacije, već su način da se motivišu mladi ljudi da se vakcinišu, kako bi mogli da idu u klubove, kafiće, restorane.

Autor: