PRED NAMA JE TROPSKI OKTOBAR! Temperature će ići i iznad 30 stepeni, a evo do kada će tačno MIHOLJSKO LETO TRAJATI

U skladu sa godišnjim dobom, kraj septembra u Srbiji obeležiće sveže i kišovito jesenje vreme, ali, početak oktobra doneće otopljenje tipično za miholjsko leto sa temperaturom od oko 25 stepeni i više, poručuju meteorolozi.

Procena je da će narednih 15 do 20 dana temperature biti iznad proseka za ovo doba godine, i da ćemo sve do oko 20. oktobra imati vreme slično letnjem.

Do ovonedeljene promene, tačnije do pogoršanja došlo je posle sunčanog i toplog vikenda, i prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, koji u objavi na društvenoj mreži “Fejsbuk” najavljuje vremensku prognozu, “jutarnje temperature će biti znatno više sa vrednostima na severu Srbije, u Vojvodini i u Beogradu do 18 stepeni Celzijusovih, dok će na jugu i jugoistoku Srbije jutro zbog vedrijeg vremena biti i dalje hladno, uz temperature oko sedam stepeni”. Za sredu je najavio suvo i promenjivo oblačno vreme, u četvrtak, poslednjeg dana septembra, kišovito u u većem delu zemlje

- Maksimalna temperatura od srede do petka biće od 17 do 23 stepena, u Beogradu od 18 do 20. Prosečna maksimalna temperatura za poslednje dane septembra je od 20 do 24 stepena, pa možemo da zaključimo da će maksimalne temperature još u ponedeljak biti iznad prosečnih vrednosti, potom će u utorak opasti na normalne, a tokom srede i četvrtka očekuju se temperature i za koji stepen ispod prosečnih. U petak suvo. Za naredni vikend pretežno sunčano i toplije, uz maksimalne temperature oko prosečnih vrednosti za početak oktobra i to uglavnom od 19 do 23 stepena – najavio je Đorđe Đurić.

Prema njegovim rečima tokom prvih dana oktobra, iznad severnog Atlantika biće razvijen veoma snažan ciklon, tako da se prema trenutnim prognozama tokom prvih sedam do deset dana oktobra očekuje umereno toplo i toplo, uz temperature preko 20 stepeni, a oko 5. oktobra bilo bi najtoplije sa vrednostima i preko 25 stepeni Celzijusovih, jer bi ciklon u svom prednjem delu uslovljavao južna strujanja i priliv tople vazdušne mase do i preko našeg područja.

- Prema trenutnim prognozama, poslednji dani septembra biće obeleženi promenljivim i svežijim vremenom, a prva dekada oktobra suvim, stabilnim i toplim vremenom – poručuje.

Meteorolog Nedeljko Todorović je najavio još sunčanih dana sa letnjim temperaturama.

Oblaci i kiša trajaće do petka, a prvih pet, šest dana oktobra se očekuje tipično miholjsko leto i porast temperature. Jedino u košavskom području bi moglo biti vetra, u južnom Banatu. Očekuje se oko 25 stepeni – rekao je Todorović i dodao da novo zahlađenje, u vidu oblačne varijante, možemo očekivati oko 8. oktobra.

- Sušan period će se nastaviti i u oktobru. Posle 10. oktobra je mala verovatnoća da temperature prelazi 20 stepeni, maksimalne vrednosti bi trebale da budu između 15 i 20 stepeni – poručio je meteorolog Todorović.

Iz Instituta za meteorologiju su poručili da smo i “dalje na klackalici, ne vidi se jesenje pravo zahlađenje, ali se ne vidi ni da će u narednih pet, šest dana biti toplo, i dalje su u opciji temperature koje su blizu 30 stepeni”. Vladimir Đurđević iz Instituta je rekao za medije da su najveće šanse da naredne tri nedelje vreme bude iznad proseka za ovo doba godine.

- I dalje su u opciji temperature koje su bliže 30 stepeni. Prerano je da kažemo kakav će biti oktobar, ali najveće šanse su da će naredne tri nedelje temperature biti iznad proseka – zaključio je Đurđević.

UV zračenje i korona

Najveće UV zračenje je tokom leta, a sada smo na izmaku toga. Zato su virusi najmanje aktivni leti, ali to važi za viruse koji su dugo među nama, decenijama, pa i stotinama godina. Oni su se odomaćili i tokom leta, kada je pojačano zračenje, aktivnost virusa se smanji, a svi imamo manje-više izgrađen imunitet na te viruse. S obzirom da je kovid novi virus, priča o UV zračenju za njega ne važi. Ako je prisustan, ma koliko bilo UV zračenje zaražena osoba može preneti virus. Apsolutno treba svi da se vakcinišemo u što većem broju – izjavio je Vladimir Đurđević.