KO JE BIO IVAN TASOVAC? Bogatu biografiju direktora Beogradske filharmonije krase brojna priznanje i ispesi, a posebno se izdvaja JEDAN DETALJ

Ivan Tasovac (55), direktor Beogradske filharmonije, preminuo je večeras u svom domu u Beogradu oko 21 sat, nakon što mu je iznenada pozlilo. Kao priznanje za doprinos kulturi u Srbiji, koje je pokazao predvodeći Beogradsku filharmoniju, bio je pozvan da bude jedan od glavnih govornika na debati “Odnos kulture i ekonomskog razvoja”, koja je u sedištu Ujedinjenih nacija u Nјujorku održana u junu 2013. godine. Na poziciji ministra kulture i informisanja Republike Srbije nalazio se od septembra 2013. do avgusta 2016. godine. Vlada Republike Srbije ponovo je imenovala Tasovca za direktora Beogradske filharmonije, 24. januara, 2017. godine.

Prema pisanju medija, Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali mu nije bilo spasa.

Rođen je 1966. godine u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao klavir na Konzervatorijumu “Petar Ilјič Čajkovski” u Moskvi, u klasi profesora Sergeja Dorenjskog.

U dvanaestoj godini debitovao je kao pijanista sa orkestrima Beogradske i Zagrebačke filharmonije. Tokom profesionalne pijanističke karijere nastupao je kao solista i sa orkestrima u Italiji, Švajcarskoj, Španiji, Irskoj, SAD, Rusiji, Belgiji, bivšim jugoslovenskim republikama i drugim zemlјama.

Bio je direktor Beogradske filharmonije od marta 2001. do septembra 2013. godine. Za to vreme, Filharmonija je postala “jedan od vodećih evropskih orkestara” (Independent), “kultni srpski orkestar” (Financial Times), “najuspešnija kulturna institucija u Srbiji” (Jutarnji list, Zagreb) i “najjače PR oružje Srbije” (Kvällsposten, Malmö).

U tom periodu rekonstruisana je zgrada Beogradske filharmonije, obnovlјeni su instrumenti u velikom delu orkestra, orkestar je podmlađen, angažovani su najkvalitetniji muzičari koji su se vratili sa školovanja u inostranstvu i dr. Tokom njegovog mandata, znatno je unapređena institucionalna i regionalna saradnja. Pored zapaženih međunarodnih gostovanja orkestra širom Evrope, na njegovu inicijativu, na jesen 2014. godine, realizovana je prva turneja u istoriji Beogradske filharmonije u SAD-u.

Pokrenuo je Fondaciju Beogradske filharmonije “Zubin Mehta” 2004. godine, koja se smatra začetnikom i glavnim promoterom modela finansiranja kulture kroz saradnju privatnog i državnog sektora u Srbiji. Realizaciji brojnih cilјeva i projekata ove fondacije doprinosi i Fondacija “Američki prijatelјi Beogradske filharmonije”, osnovana 2012. godine u Nјujorku.

