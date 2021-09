Srbija je preključe vratila dug bivše vlasti od 700 miliona dolara sa kamatom od 25 miliona dolara, to je velika vest, rekao je za NOVO JUTRVO TV PINK ministar finansija Siniša Mali.

Mali je istakao da je to velika vest i velika radost za građane.

- Podsetiću, to je dug koji je uzet 2011. godine na milijardu dolara po kamati od 7,25%. To je najzelenaškija kamata za koju sam ikada čuo da se jedna država zaduživala i to je ono što su nama ostavili u amanet. U utorak smo vratili celokupan iznos tog kredita. To je bilo takvo vreme koje je za mene simbol jedne neuspele Srbije. Tada su tu bili Đilas i Nikezić i svi ostali. Nama je ta neka svetska kriza iz 2008. godine, ako se dobro sećam, kako je Dinkić rekao da će ta kriza nas zaobići. Imali smo stotine hiljada ljudi koji su ostali bez posla, niti su investirali kao što se sada radi. Samo su trošili i zaduživali se, a nama u amanet ostavili tih 7,25% kamate. Baš zbog toga smo morali da krenemo u teške ekonomske reforme kako bismo napravili fiskalnu konsolidaciju, da ozdravimo svoje finansije - rekao je Mali.

Mali je naglasio da je stopa rasta u Srbiji u prvoj polovini godine 7,6% i samim tim smo lider u regionu.

Mali je rekao da ako se pogleda trenutna situaciju kod nas, Srbija se, kada je ekonomija u pitanju, izuzetno dobro drži, te ministar napominje da nećemo imati deficit veći od 5%.

- Imamo par projekata koje treba dodatno da povećaju konkurentnost privrede. Fiskalizacija i novi model fiskalizacije je jedan od njih. Naš trenutni sistem fiskalizacije se trenutno bazira na tehnologiji staroj oko 5 generacija - rekao je ministar.

Kako kaže, prema novom sistemu više neće moći da se izda papirić koji nije zvanični fiskalni račun.

- Novi sistem nas snažno vodi ka borbi protiv sive ekonomije. Osim što privreda ima veliku korist, nemate više kontrolnih listića, kao ni godišnjih servisa fiskalnih uređaja. Fiskalni uređaj može da bude i mobilni telefon, tablet, laptop. Idemo u korak sa vremenom. Taj sistem kreće od 1. novembra, a imaćemo i prelazni period - rekao je Mali i dodao:

- Mi ćemo danas na sednici vlade usvojiti uredbu koja je vezana za subvencionisanje tih novih fiskalnih uređaja. Našu privredu neće ovo uvođenje koštati ni jedan jedini dinar, pokriće država sve troškove. Za svako prodajno mesto ćemo dati po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za svaki fiskalni uređaj, a za one koji nisu u sistemu PDV-a, taj iznos ćemo povećati za 20%. Pokrićemo sve troškove kako se ne bi napravilo opterećenje za privredu.

Kako kaže, svaki potrošac, kupac, postaje i kontrolor fiskalnih računa jer će moći da se proveri preko mobilnog telefona jer će svaki račun imati QR kod. Dodaje da će se time utvrditi da li je račun ispravan ili nije.

- Bezbednosni element će biti u sastavu svakog uređaja koji omogućava direktnu komunikaciju sa Poreskom upravom u stvarnom vremenu. Od 1. oktobra će preko sajta Poreske uprave krenuti prijava za sve prodajne objekte i fiskalne uređaje - rekao je Mali.

