ŠTA MOŽEMO DA OČEKUJEMO OD NAREDNE SEDNICE KRIZNOG ŠTABA? Mišljenja stručnjaka različita, KON još jednom OVAKO ZAPRETIO!

Đerlek je otišao korak dalje pa je najavio da će ove nedelje zasedati Krizni štab na temu uvođenja kovid propusnica, pre svega u noćnim klubovima, barovima i kafićima jer to, kako je rekao, “nije protivustavno”.

Krizni štab očigledno je zapao u krizu kad ni 20 dana nakon najave da će uvesti kovid propusnice ne sastaje se, a ni ne donosi odluku o tome. Što je još čudnije, i medicinski i politički deo Kriznog štaba listom ističe da je “sve spremno za uvođenje kovid propusnica” i da se “čeka finalna odluka”. O tom problemu progovorio je i epidemiolog Predrag Kon i još jednom postavio pistanje svrhe postojanja Kriznog štaba.

Skoro tri nedelje je prošlo od kada je premijerka Ana Brnabić nakon Kriznog štaba istakla da se država sprema za uvođenje kovid propusnica. Od tada Krizni štab nije zasedao, ali su gotovo svake nedelje u javnost izlazili državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i premijerka i gotovo ponavljali rečenice “sve je spremno za kovid propusnice” i “čeka se finalna odluka”.

Đerlek je otišao korak dalje pa je najavio da će ove nedelje zasedati Krizni štab na temu uvođenja kovid propusnica, pre svega u noćnim klubovima, barovima i kafićima jer to, kako je rekao, “nije protivustavno”.

Kon: Kovid propusnice ili restrikcije, ako ne može nek nas neko opozove

Međutim, kako dani prolaze sve je izvesnije da i ove nedelje neće biti Kriznog štaba pa se postavlja pitanje koja je uloga ovog tela ako ne donosi mere ni u vreme kada smo, pre dva dana, sa više od 8.000 zaraženih dnevno oborili negativan rekord zbog čega smo u grupi država koje imaju najtežu epidemiološku situaciju? Šta više, Krizni štab više nije tako jednoglasan.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon je zbog toga još jednom po ko zna koji put spomenuo mogućnost napuštanja ili raspuštanja ovog tela.

-Ako su kovid propusnice protivustavne onda se to kaže. Onda na to odgovara Krizni štab i kaže se restriktivne mere. Ako ne može, molim nekoga da nas opozove, jer mi više nemamo šta da predložimo - istakao je Kon.

Kako je rekao, posle poslednjeg sastanaka “bio je ubeđen da su se nešto dogovorili”.

-Jedno vreme sam govorio da očekujem sastanak i shvatio sam da sastanka nema. Neka opstrukcija postoji. Tvrdim da to nije u Kriznom štabu. A posebno što imam utisak da se medicinski deo koristi kao moneta za potkusurivanje. Mi o nekim vrstama kovid propusnica govorimo od maja meseca - naglasio je Kon.

Odgovara im se, dodaje, da su kovid propusnice protivustavne.

-Mi stojimo čvrsto kao stena iz medicinskog dela da je to jedina mera u oblasti javnog zdravlja koja može da spreči ovako naglo pogoršanje. Mi o tim merama govorimo od samog početka leta, da je to potrebno koristiti u toku leta. Jedan deo toga je korišćen za poznate festivale. Zašto to nije zaživelo, zaista ne znam odgovor – napomenuo je Kon.

Brnabić: Kovid propusnice nisu srebrni, magični metak

Da uvođenje kovid propusnica neće ni ove nedelje ići lako ukazala je i premijerka Ana Brnabić u utorak pošto je ponovila da je “sve spremno za ovu meru, ali da se razgorava još da li će se ići na to”.

-Kovid propusnice nisu srebrni, magični metak za rešavanje ove situacije. Kovid propusnice su samo način da nekako motivišete mlade ljude da se vakcinišu, ništa više od toga. Jedini odgovor na sve ovo je vakcinacija“, rekla je Brnabić.

"Preveliki Krizni štab sa 40 ljudi"

Gde je onda zapelo sa kovid propusnicama u Srbiji? Možda najbolji odgovor na ovo pitanje može da da epidemiolog Radmilo Petrović koji je pre skoro pet decenija aktivno i uspešno učestvovao u borbi protiv epidemije velikih boginja ili “variole vere”.

-Tada je krizni štab imao svega sedam-osam ljudi na čelu sa dekanom Medicinskog fakulteta i zasedao je svakodnevno i donosio odluke. Dakle, samo je struka odlučivala. Danas imamo Krizni štab od čak 40 ljudi i to je po meni preveliki broj – podvlači Petrović.

Autor: