PACIJENTI SA RAKOM ME PITAJU 'DOKTORE, GDE ĆU SAD?' JA NA TO NEMAM ODGOVOR! Doktor iz KBC Dragiša Mišović o prelasku u kovid sistem

Zbog korone KBC "Dragiša Mišović" izmeštao pacijente sa malignitetima.

- Pitaju me pacijenti sa rakom "doktore, gde ću ja sada i kod koga", a ja ne znam da im dam odgovor. Neki pitaju i da li da čekaju da naša bolnica izađe iz kovid sistema, a oni nisu za čekanje.

Ovako o potpunom prelasku kliničko-bolničkog centra „Dragiša Mišović" govori Predrag Savić, zamenik direktora ove zdravstvene ustanove koji tamo radi sa pacijentima. Ova bolnica je u sredu i četvrtak izmeštala pacijente da bi od juče potpuno ušli u kovid režim.

- Prava tragedija. Bilo nam je mnogo teško kada smo morali da kažemo pacijentima koji imaju malignitete da moraju da odu u druge bolnice i nađu lekare koji će da ih operišu. Komunicirali smo sa direktorima Zemunske bolnice i Kliničkim jer samo oni mogu da ih prime, odredili gde ko ide, ali je i ranije bio problem sa kapacitetima. U poslednjih 20 dana operisali smo 400 pacijenata, a ubuduće to nećemo moći - rekao je on ponovivši koliko je to bilo emotivno za njih.

- Pacijenti su svesni situacije, sede skrštenih ruku. Plaše se, teško im ovo pada. Vezali su se neki za lekare. Jednog pacijenta sam operisao lično ja, a sutra će neki kolega koji ima samo papire o njemu - rekao je on i dodao da su tri nedelje primali i kovid pacijente, i da je od toga čak 85 odsto njih bilo nevakcinisano.

Podsetimo, ovo je drugi put da je KBC "Dragiša Mišović" u kovid sistemu. Prvi put su 400 dana bili u kovid sistemu, i iz njega su izašli u maju.

