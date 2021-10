POSKUPLJUJE I ZAKUP STANOVA: Gazde dižu stanarine - OVO DELOVI BEOGRADA su najskuplji

Osim što je skočila cena kvadrata u Beogradu, poskupele su i kirije. Cene najma u većini beogradskih opština skočile su za čak 30 odsto, što znači da cena jednosobnog stana u proseku iznosi oko 250 evra.

Jedan od razloga za poskupljenje kirije jeste i povratak studenata iz cele Srbije. Većina njih iznajmljuje stanove i deli troškove, dok oni koji se odluče za garsonjeru moraju da izdvoje oko 200 evra i to u perifernim delovima grada.

Darko Stanimirović koji je do pre nekoliko dana bio u potrazi za stanom u Beogradu, kaže za Mondo da su cene drastično promenjene u odnosu na protekli period.

“Tražio sam stan na Karaburmi za jednu osobu, uslov mi je bio samo da bude pristojan. Ne postoji ništa ispod 200 evra, čak ni kada se radi o maloj kvadraturi, većoj udaljenosti od grada i prostoru koji nije naročito uređen. Čak i u Borči, cene su vrlo slične. Jedino jeftinije što sam našao bio je stan od 160 evra, koji se nalazio u kući koja je spolja bila neokrečena, nema gelender na stepenicama i veličine je 25 kvadrata. Najjeftiniji stan u Krnjači je 130 evra. Cene su zaista paprene, još kada tome dodate račune, sve manji broj ljudi, posebno studenata može to da isprati”, kaže Darko Stanimirović.

Slično iskustvo ima Dejan Radovanović, koji je na Savskom vencu do nedavno plaćao kiriju za stan 200 evra, ali je nedavno ta cena povećana.

"Godinama sam u istom stanu i gazda mi je nedavno povećao kiriju na 250 evra. To je jeste stan koji je blizu centra grada, ali nije u naročito dobrom stanju i mnogo toga u njemu nedostaje. Kada sam mu rekao da je to previše, da treba najpre da se popravi veš mašina i okreči kako bi stan bio pristojan, rekao mi je da mogu da platim 250 evra ili da otkažem stan. Novog stanara našao za samo jedan dan", kažeDejan Radovanović.

Prema podacima agencije za izdavanje stanova, prošle godine bio je zabeležen pad broja iznajmljenih stanova, ali to je bila privremena situacija koja se brzo stabilizovala.

Prošle godine primetan je bio manji broj izdatih stanova. Bilo je manje interesovanje, ali se vlasnici nisu žalili da je bilo masovnog otkazivanja. Kada se tržište oporavilo i vratilo u normalu, povećale su se i cene i interesovanje. Sada je to dostiglo svoj maksimum. To je očekivano, pošto cene kirija uvek skoči kada se poveća cena kvadrata. ", kaže Milena Antonić iz agencije za izdavanje stanova.

Prema podacima ove agencije, ove godine su najtraženije garsonjere i jednosobni stanovi. Cene zavise od lokacije i infrastrukture, ali poskupljenje kirije je primetno u svim delovima grada.

“Poslednjih četiri meseca cene kirije su prosečno porasle za 15 do 30 odsto. Garsonjere su oko 200 evra, dok je prosečna cena manjih stanova sada dostigla cenu od 250 evra. Oni koji iznajme veći stan, moraće da izdvoje bar 400 do 450 evra. To se odnosi na sve delove Beograda, samo je to negde više izraženo. Najskuplji je Vračar, Savski venac i Stari grad. Nije mnogo jeftiniji ni Novi Beograd i Banovo brdo".

Ipak, prema dosadašnjem iskustvu, većina studenata se radije odlučuje da deli veći stan u centru grada sa jednim ili dva cimera, nego da sami žive u garsonjeri ili jednosobnom stanu.

“Oko 50 kvarata jednosobnog ili dvosobnog stana je nešto što studenti sada najčešće traže. Važno im je da stan bude pristojan, jer za 250 ili 300 evra ne možete da pronađete nikakav luksuz. Bitnije je da lokacija bude dobra i stan uređen, dok je manje važno da li će imati jednog ili dva cimera. To je za njih najisplativije, kada podele troškove. Većina brucoša traži stan blizu fakulteta, koji se uglavnom nalaze u centralnim gradskim opštinama”, objašnjavaju iz agencije.

Tamara Nikolić iz Valjeva kaže da je cena stanovanja za studente često skuplja od samog školovanja, zbog čega je mnogima dom jedino rešenje.

"Najmanja kirija za pristojan stan, čak i kada ga delim sa drugaricom, iznosi 150 evra. Kada tu dodam račun za struju, internet, infostan i kablovsku, na kraju me sve izađe 150 evra, plus ostali svakodnevni troškovi za hranu i ostalo, koji su bar 200 evra. To je novac koji teško može da izdvoji moja porodica i smatram da su kirije preskupe, kao i da treba da postoje stanovi u Beogradu koji su namenjeni i prilagođeni studentima i njihovom budžetu", kaže Tamara Nikolić.

Poskupljenje kirije primetno je takođe u drugim studentskim gradovima, kao što su Niš, Novi Sad i Kragujevac. Prema podacima agencija, Novi Sad je tek neznatno jeftiniji od Beograda.

"U drugim gradovima u Srbiji situacija je tek nešto povoljnija, pa se tako stanovi u Novom Sadu kreću od 180 do 450 evra, u Nišu od 150 do 350 evra, dok se u drugim gradovima cene za veće stanove kreću oko 200 evra", pokazuju podaci agencija za izdavanje.