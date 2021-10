JOŠ JEDAN BRUTALAN SLUČAJ VRŠNJAČKOG NASILJA - Dečak (13) tukao trojicu vršnjaka! KAMERE USNIMILE CEO INCIDENT!

Učenik osmog razreda OŠ "Sveti Sava" u Sremskoj Mitrovici brutalno je prebio đake duplo sitnije od sebe, sve snimile kamere, reagovala i policija.

Novi slučaj stravičnog vršnjačkog nasilja desio se u OŠ "Sveti Sava" u Sremskoj Mitrovici kada je jedan učenik osmog razreda (13) brutalno prebio trojicu vršnjaka.

Naime, dečak je u ponedeljak 4. oktobra najpre pretukao jednog vršnjaka ispred prodavnice u neposrednoj blizini škole tokom velikog odmora u poslepodnevnoj smeni. Tu se, kako otkriva izvor Kurira upućen u slučaj, nije zaustavio.

- Taj mladić, inače visok dva metra, dečaka je tukao ispred prodavnice, što je kamera radnje snimila. Potom je došao u školu i nasrnuo na drugog đaka, duplo sitnijeg od sebe. Svi đaci su se okupili okolo. U tuču se umešao još jedan dečak koji je hteo da ih razdvoji, ali je on postao njegova treća žrtva. To nije ličilo na dečju tuču, on je tukao kao razjareni navijač. Tog trećeg dečaka je dva puta udario u glavu i jednom u vrat - rekao je izvor i dodao da je jedan od napadnutih dečaka završio u bolnici zbog težine povreda.

Nakon ustanovljenih povreda, upućen je na kućno lečenje.

Batinanje u školi dešavalo se pred nadzornim kamerama, tako da postoji i video-zapis tuče.

Kako Kurir saznaje iz MUP, ovaj slučaj je policiji prijavila majka jednog od nastradalih maloletnika.

Policija je potom obavestila nadležno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, koje je zatražilo da se obavi razgovor sa svim akterima tog događaja i policijski izveštaj o ovom incidentu, a o svemu je obavešten i Centar za socijalni rad.

