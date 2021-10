'NA RED ZA ZARAŽAVENJE DOLAZE PREDŠKOLCI' Kakva je trenutna epidemiološka situacija u vrtićima i zašto dolazi manje od polovine upisane dece?

Grupe u beogradskim vrtićima prepolovljene su iz dva razloga - jedna je epidemije korona virusa, a druga takozvano čuvanja mesta u vrtićima.

Prepolovljenost ne znači da korna virus hara vrtićima u ovom trenutku, mada epidemiolozi najavlju da se epidemija korona virusa sa dece školskog uzrasta spušta na predškolske uzraste.

- Sada je virus dominantan u uzrastu od 20 do 39 godina, uskoro će to postati od 10 do 19, pa zatim će na red doći predškolska deca. Dok svi ne prođemo kroz ovu epidemiju, ovo se neće završiti - rekao je nedavno epidemiolog prof. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine i član Kriznog štaba.

I direktor Doma zdravlja "Savski venac" Zoran Bekić kaže da je sada mnogo više zaražene dece.

- Ako poredimo u Domu zdravlja "Savski venac" u sredini avgusta imali smo četvoro do petoro dece u periodu od sedam dana, sada imamo od 12 do 15 dece dnevno, to je uvećanje od 20 puta - rekao je Bekić.

Igor Raičević, podsekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu govori o tome kakva je trenutno situacija u beogradskim vrtićima.

- Trenutno je mirna epidemiološka situacija u vrtićima, to možemo ilustrovati i kroz brojke, imali smo 78 zaražene dece i 101 zaposlenog ili ako to iskažemo kroz procente 0,13 odsto zaražene dece i 1,12 odsto zaposlenih - kaže on.

Kako dodaje, u septembru dolaznost dece je bila 48,7 odsto, a u predhodnim godinama ta dolaznost je bila oko 60 odsto - navodi Raičević i dodaje da se epidemiološke mere striktno primenjuju, da nijedna situacija nije izmakla kontroli.

Vrtći su, isitče, pokazatelj kako uz dosledno poštovanje mera otvoren sistem može da funkcioniše.

Jedno dete zaraženo, cela grupa ide u izolaciju

Mnogi roditelje ostali su zbunjeni pravilom "jedno dete zaraženo - cela grupa ide u izolaciju". Iako postoje jasne procedure u postupanju kada se u vrtićima deca zaraze korona virusom, događaju se ponekad i nejasne stvari za roditelje, od kojih je jedna i ta da im sanitarni inspektor posebnim rešenjem opravda odsutvo zbog samoizolacije, što nema utemeljenje u zakonu.

- Te mere izriče Gradski zavod za javno zdravlje, tako da kada se pojavi zaraženo dete u grupi, predškolska ustanova odmah obaveštava Zavod za javno zdravlje koji izriče mere. Jedna od tih mera jeste da su sva deca koja su bila u kontaktu sa zaraženim detetom, šalju u izolaciju 14 dana, takođe radi se dezinfekcija celog objekta, kao i pojačanje hgijenskih mera - objašnjava Igor Raičević.

Moraju na bolovanje da bi čuvali decu, jer čekaju čak 14 dana na potvrdu sanitarnog inspektora za pravdanje izostanka sa posla

Prema njegovim rečima, vakcinisana je polovina zaposlenih vaspitača, a ovim putem podsekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu apelovao je na sve da se vakcinišu u što skorijem vremenu kako bismo na taj način izašli što pre iz ove situacije.

Skuplje čuvanje mesta

Što se tiče drugog razlaoga, odnosno takozvanog čuvanja mesta u vrtićima, prema novim pravilima, to će sada biti otežano, odnosno skuplje.

Pravilnikom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, o merama za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, koji važi od 11. septembra, roditelji koji ne dovode decu iz neopravdanih razloga plaćaju punu cenu od 5.603 dinara, a ne umanjenu u iznosu od oko 3.200 dinara.

- Što se tiče novog pravilnika on je upriličen za trenutnu aktuelnu situaciju. Ono što je najvažnije jeste da kad je dete zaraženo i kada je u izolaciji, tada se usluga ne naplaćuje. Kada je dete bolesno plaća 50 odsto od ukupne sume, a kada su u pitanju potrebe porodice, kao što je na primer godišnji odmor za koji roditelji imaju rok od 10 dana da opravdaju i tada je cena umanjena. Više nema verovanja "na reč" o godišnjem odmoru, već roditelji treba da donesu rešenje o godišnjem odmoru - objašnjava Raičević i dodaje da se često dešavalo da roditelji upišu dete, a onda da dete ne ide u vrtić.

Sada će plaćati punu cenu koja je 5.603 dinara.

Čuvanje mesta u vrtićima je hroničan problem u Beogradu. Naime, mnogi roditelji formalno upišu svoje dete, ali ga ne dovode. Zapravo, čuvaju mesto do onog trenutka kada odluče da dete krene. Za to vreme, formiraju se liste čekanja, odnosno mnogi rodtelji su uskraćeni za mesto u vrtiću.

