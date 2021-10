BRNABIĆ O KORONA MERAMA: Dobro smo odlučili da ne uvodimo kovid propusnice!

"Nismo dovoljno pričali o sigurnosti vakcine, sad moramo".

Rešenje za zaustavljanje porasta obolelih od korona virusa, i trenutno veoma nestabilnu epidedemiološku situaciju jedino je u vakcinacije, a uvođenje novih mera bile bi samo polu mere smatra premijerka Srbije Ana Brnabić.

- Bez toga, da se nevakcinišemo, mi ćemo ići iz talasa u talas sve dok se svi nevakcinisani zaraze - kaže premijerka.

Ona je rekla da je naša zemlja među prvima dobila vakcinu, ali da se ova šansa nije iskoristila jer se nije dovoljno govorilo o značaju vakcine, a naročito kod populacije mladih i trudnica, gde je antivakserska grupa nadvladala mišljenje struke.

Plan za povećanje vakcinacije

Premijerka kaže da za sada imamo preko 53 odsto vakcinisanih. Da bi se ovaj broj povećao ona kaže mora mnogo više da se govori o sigurnosti vakcine što prema njenom mišljenju nije urađeno do sada.

- Možemo i moramo da pričamo mnogo više o tome. Sada sve više viđamo priloga i u medijima o tome tome da su vakcine bezbedne, da treba vakcinisati trudnice, ako planirate potomstvo. To su sve stvari o kojima ranije nismo govorili, zato što smo se fokusirali na neke druge stvari- kaže ona.

Napominje da je sada fokus na imunizaciji i da se sluša mišljenje stručnjaka i primera drugih zemalja i napominje da ponovo kreće kampanja o vakcinaciji. Prema njenim verovanju sigurna je da će naši ljudi shvati ozbiljnost vakcinacije. Apeluje na mlade, one koji ne veruju da će završiti na respiratorima sa teškom kliničkom slikom, da se vakcinišu zbog onih koji su hronični bolesnici, koji su stariji ili zbog svih ostalih.

Smrt trudnice poražavajuća

Osvrnuvši se na nedavni slučaj trudnice koja je preminula od posledica kovida, premijerka kaže da je to poražavajuće.

- To su strašne stvari. Zaista poražavajuće. Ne znam šta je gore u tome. Da li to što smo izgubili jedan mlad život, što smo tako lako mogli da ga spasimo. To je moja poruka. Ljudi tako lako možemo da spasimo život, samo da se ljudi vakcinišu - zaključuje ona.

Mere su i dalje na snazi ali se ne poštuju

Premijerka Brnabić napomenula je da mi i dalje pored obavezne vakcinacije imamo mere na snazi, a to su nošenje maski, i da bi se poštovanjem ovog epidemiološka situacija stabilizovala.

- ja ću podsetiti da mi i dalje imamo mere na snazi. To su nošenje maske u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom tamo gde je nemoguće držati distancu, i to su mere koje su na snazi pored vakcinacije. kada bi mi svi poštovali mere na snazi, imali bi prilično stabilnu epidemiološku situaciju - kaže ona.

Premijerka je prokomentarisala primer jučerašnjeg kažnjavanja za nepoštovanje mera u Kragujevcu, i naglasila da ovo na žalost mora da se radi. Ona napominje da je teško sve ispratiti, i kaže da se u ovakvim pandemijama mora biti lične odgovornosti.

Prema njenim rečima ovo je test zrelosti, jer će biti i novih virusa, jer nam dolazi takvo vreme.

Kovid propusnice nisu rešenje

- Mislim da smo stvarno to dobro izmerili, izbalansirali, i odlučili da u ovom trenutku ne uvodimo kovid propusnice. iako smo ih mi već imali među prvima u Evropi - kaže ona.

Ona kaže da sve zemlje imaju problem u tome jer ne mogu da se upare kovid propusnice zbog zaštite ličnih podataka i zbog toga postoji mnogo zloupotreba.

- One su najvažnije kako bi se vakcinisali mladi, jer oni izlaze u klubove, tržne centre, kafice. U trenutku kada se pojavi vest da je neko postigao da falsifikuje ili da uđe bez kovid propusnice to bi postalo kul, i onda bi svi mladi krenuli da pokazuju svom društvu kako su uspeli da uđu negde a da se ne vakcinišu, i to je potpuno suprotna poruka onome što mi želimo da postignemo - kaže premijerka.

Ona dodaje da je cilj da se apeluje na mlade da se vakcinišu a ne da varaju sistem.

- ja mislim da smo mi krenuli težim putem ali putem koji če nam doneti rezultate - zaključuje ona.

Premijerka je istakla da zanimljiva promena u Preševu i da je vakcinacija mladih sada preko 50%., a da četvrto po procentu vakvcinacije. Ona napominje da je ovo mesto jedno od najlošijih u procesu imunizacije. Slično je kaže premijerka i u Bujanovcu, koji je najpre bio među deset najlošijih mesta kada je reč o vakcinaciji, a da je sada taj broj prešao 50%.