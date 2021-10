JOŠ SAMO NEKOLIKO DANA, A ONDA OPET SUNCE! I dalje će biti hladno, ali BEZ KIŠE - Potom sledi pravi VREMENSKI ROLERKOSTER!

Prema prognozama meteorologa hladno vreme, ispod proseka za ovo doba godine, koje je više nalik novembru, zadržaće se sigurno još nedelju dana, sa jačim ili slabijim padavinama, mada će povremeno biti i kraćih sunčanih intervala.

“Pod uticajem ciklona sa centrom nad južnim Jadranom, preko jugoistoka i istoka Srbije širi se nova oblačnost koja donosi kišu i sneg višim planinama. U utorak prepodne bi kiše još povremeno trebalo biti nad delovima Srbije i Crne Gore Gore, dok bi na oko 900 metara nadmorske visine bila granica snega. Dnevni maksimum u manjem porastu i trebao bi se kretati od +9 do +16 stepeni Celzijusa, duvaće umeren do jak, severozapadni vetar”, najavljuje Marko Čubrilo, naš poznati meteorolog i profesor geografije iz Novog Sada.

U sredu bi, posle vrlo hladnog jutra koje će ponegde doneti slab, prizeman, mraz, u toku dana biti suvo i malo toplije, ali nas već od četvrtka očekuje novo naoblačenje.

“To naoblačenje će biti posledica premeštanja hladnog fronta koji će svojoj glavninom ipak otići malo istočnije od nas, te će nama doneti prolazno naoblačenje, u nižim predelima uglavnom slabu, kratkotrajnu kišu, dok bi u četvrtak nad jugoistokom regiona, pre svega nad jugoistokom i jugom Srbije bilo pretežno oblačno uz obilniju kišu, dok se snežna granica kretala na oko 800 metara nadmorske visine. U četvrtak i petak dnevni maksimum u planinskim delom delu regina od +2 do +8, a u nizijama i na severozapadu regiona od +9 do +14 stepeni Celzijusa”, dodaje Čubrilo.

Prema ovoj prognozi, relativno hladno vreme bi trebalo da se zadrži do kraja nedelje.

“Noći bi bile vrlo hladne, a dnevni maksimumi uglavnom od +8 do +14 stepeni Celzijusa, dok bi zatim polako otoplilo i oko 20. oktobra, uz okretanje vetra na jugozapadni, dnevni maksimum bi bio i oko +20 stepeni Celzijusa podnegde. Trenutno modeli do oko 25. oktobra drže signal za toplije i uglavnom suvo vreme, ali već oko ovog datuma počinje da se javlja signal za moguće novo zahlađenje”, zaključuje Čubrilo.

Oktobar je inače poznat kao veoma promenjliv mesec. U meteorološkim analima ostalo je zapisano da smo u Beogradu 1907. imali samo dva dana sa maksimalnim temperaturama ispod 20 stepeni, dok je najviša oktobarska temperatura u srpskoj prestonici registrovana 6. 10. 1935. kada je iznosila 33,1 stepena Celzijusa.

Oktobar zna da donese i sneg

Na drugoj strani, oktobar je znao da donese sneg i u nizijama, a ne kao sada, samo na planinama. U knjigama je upisan ostao 7. oktobar 1897. kao datum najranijeg prvog snega, mada postoje priče da su Beograđani prve pahulje videli i 4. 10. 1972.

Topliji i suvlji novembar

Da ćemo do kraja godine ipak imati lepog vremena govori mesečna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), po kojoj nas nakon hladnog i kišnog oktobra, očekuje znatno topliji i suvlji novembar.

“U Srbiji se očekuje novembar sa srednjom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do dva stepena. Srednja novembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od +7 do +9, a u planinskim predelima od +2 do +5°. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar biti od 11 do 14 stepeni u nižim predelima, a u planinskim od šest do 10 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od +1 do +5, a na planinama od +1 do +3. Prognozira se od 5 do 12 mraznih dana u nižim predelima, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, a na planinama od 12 do 18 dana”, stoji u najavi RHMZ.

Kako dodaju “tokom novembra se prognozira količina padavina ispod višegodišnjeg proseka u celoj zemlji, u nižim predelima od 35 do 55 mm, a na planinama od 50 do 80 mm”.

Košava znala da duva i po mesec dana

Oktobar je osim po promenljivosti poznat i po jakom vetru - košavi. Najduža košava duvala je 1953. godine i to neprekidno 30 dana. Od 11. oktobra do 10. novembra.

Najtoplija jesen iz 2019. godine

Najtoplija jesen ikada u Beogradu, sa prosečnom srednjom temperaturom od 16,2 stepena, zabeležena je 2019. godine kada smo imali čak 14 letnjih dana sa temperaturama od 25 stepeni i više.

Sava će za četiri dana narasti 150 cm

Reke u Srbiji su tokom leta skoro presušile, pa se nakon najnovijih padavina polako vraćaju u normalu. Prema prognozama, vodostaj Save biće u porastu u narednom periodu, pa će na primer u Beogradu i za tri-četiri dana narasti za metar, a u Sremskoj Mitrovici za čak 150 centimetara.

Autor: