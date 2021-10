KO SU DIVLJI TEKSISTI I KAKO VARAJU LJUDE?! Ne nasedajte na njihovu odlično RAZRAĐENU TAKTIKU! Ovo su iskustva NASAMARENIH!

Nakon što je turista koji je posetio Srbiju podelio na društvenim mrežama da mu je divlji taksista naplatio vožnju od aerodroma do Novog Beograda čak 17.000 dinara, u Srbiji se ponovo pokrenulo pitanje reševanja ovog problema.

Prema podacima iz prakse, trenutno ih ima oko 1.500 na ulicama, njihov broj se svakodnevno povećava i najviše ih je u okolini Glavne autobuske stanice i aerodroma "Nikola Tesla".

Iako su zakonom predviđene kazne kao što su oduzimanja dozvole, oduzimanje vozila i novčana kazna koja iznosi od 500 do milion i po dinara, u praksi se ove sankcije gotovo ne sprovode, što dovodi do pogoršanja problema, kažu iz taksi udruženja.

NAJGORA ISKUSTVA PUTNIKA

Jedna od putnica koja je imala loše iskustvo sa divljim taksistima je i Dubravka Jekić, koja je pre nekoliko meseci za vožnju od autobuske stanice do Čukaričke padine platila gotovo 50 evra.

"Nisam mogla da dobijem taksi na poziv, padala je kiša i sela sam u prvi taksi koji je stao. Vozio je čovek u pedesetim godinama, crno vozilo marke 'mercedes'. Nisam mogla da pretpostavim koliko će naplatiti vožnju. Pošto inače nisam iz Beograda, ne vozim se taksijem i nisam sigurna koliko se kreću cene, pomislila sam da sam možda potrefila neku skupu taksi firmu, koja košta više nego ostale. Kada smo stigli, plašila sam se da ne platim, jer bi u tom slučaju došlo do svađe i sukoba. Platila sam iznos pre nego što sam shvatila šta me snašlo. Žao mi je što nisam zapamtila tablice, da ga bar prijavim", kaže Dubravka Jekić.

ĆASKAO I VOZIO ME 20 MINUTA PO OKOLNIM ULIČICAMA

Jedna od čestih situacija jeste da taksista "kruži" i ide obilaznim putem, iako je krajnja destinacija zapravo u blizini. To se desilo Mirjani Vasiljević, koja je putovala po opštini Savski venac gotovo pola sata.

"Nisam poznavala taj deo grada niti imala predstavu o udaljenosti od mesta na kome sam bila. Taksista me je pitao da li mi treba prevoz i kada sam rekla kuda idem, počeo je sam da objašnjava kroz koje ulice moramo da prolazimo. Pritom je usput najnormalnije ćaskao, vozao me nekim uličicama sigurno 20 minuta, da bismo se posle vratili na adresu koja je zapravp bila vrlo blizu mesta gde me je pokupio. Vožnju mi je naplatio 2.000 dinara", kaže Mirjana Vasiljević.

DOZVOLE I VOZILO SE NE ODUZIMAJU

Da su zakonom predviđene drastične kazne za divlje taksiste, ali da je problem u njihovom sprovođenju, smatraju u Strukovnom Udruženju Taxi-preduzetnika Sitab.

"Zakon je takav da apsolutno štiti regularne taksiste i korisnike taksi prevoza. Ako neko naplati vožnju više od 20 odsto više od regularne cene, onda gubi dozvolu. Novčane kazne idu od 500 do milion i po dinara, plus oduzimanje vozila. Ipak, problem je u sprovođenju zakona, jer gotovo da nemate nijedno oduzeto vozilo u proteklom periodu", kažu iz Udruženja.

NEMA MATERIJALNIH DOKAZA DA JE TAKSI VOZIO "NA DIVLJAKA"?

Nismo zadovoljni radom službi i insistirali smo da se uvede nadzor nad primenom postojećeg zakona, kažu iz Strukovnog Udruženje Taxi-preduzetnika Sitab.

"Tu treba da reaguju komunalna policija i inspekcija. Kada bi se među divljim taksistima čulo da je nekome oduzeto vozilo, mnogi od njih više ne bi radili na taj način. Jedan od problema jeste i nedostatak materijalnih dokaza da je taksista naplatio vožnju više nego što je regularno. Način da se do dokaza dođe, jeste da policijski službenik sedne kao stranka u divlji taksi i da ga na kraju vožnje uhvati u nameri. Greška je to što mušterije često iz straha pristanu da plate cenu prevoza koja očigledno nije regularna", kaže on.

JEDNI PLAĆAJU 13.000 MESEČNO, A DRUGI NIŠTA

Kako tvrde, ovakva situacija ugrožava poslovanje onih taksista i prevoznika koji redovno izmiruju svoje obaveze.

"Nama je stalo do promene zakona, jer pošteno plaćamo svoje mesečne obaveze koje iznose 13.000 dinara mesečno. Godišnji prihod od taksista u naš budžet je 21 milion evra. Zato bi ovu oblast trebalo što pre regulisati", dodaju oni.

"TREBALO JE DA ZAKAŽEM TAKSI NA ŠALTERU NA AERODROMU"

Da podsetimo, pre nekoliko dana turista koji je svoje iskustvo podelio na Reditu, pri sletanju u Beograd ušao je u vozilo čoveka koji je u ruci držao natpis "Taksi usluge" na engleskom jeziku, ali njegovo vozilo nije imao zvaničnu taksi tablu na krovu.

"Stajao je u zoni za dolaske. Hodao sam s njim do parkinga i ušao u belu 'škodu' i zamolio ga da me odveze do Novog Beograda. Na destinaciji mi je uzeo 17.000 dinara. Pošto je ovo moj prvi dolazak u Srbiju, nisam shvatio odmah koliko sam mu zapravo novca dao. Osećam se glupo sada. Trebalo je da zakažem taksi na šalteru na aerodromu", napisao je ovaj stranac.

TAKSISTA VRATIO 8.000 DINARA

On je dodao da nema nikakve informacije o vozaču i pitao za savet da li bi mu policija pomogla, kao i da razmišlja da se sam vrati do aerodroma i nađe prevaranta. Pošto nije mogao da pusti da ova nepravda prođe nekažnjeno, turista se ipak vratio na aerodrom, što je obavestio u novoj objavi, i tamo čak i našao pomenutog taksistu.

Nakon što se pravio da ga ne razume šta priča, vozač ga je ipak odveo kod drugih kolega koje su mu, kako tvrdi turista, potvrđivale da vožnja zaista košta toliko novca. "Divlji" taksista mu je na kraju vratio 5.000 dinara, a posle je pošao za njim i dao mu još 3.000 uz objašnjenje da je koristio "premijum" taksi usluge.

Tako je ovaj turista umesto 1.500 do 2.000 dinara, koliko inače košta taksi vožnja od aerodroma, vožnju na kraju platio 9.000 dinara. Iako je to i dalje velika razlika, on je srećan što je makar deo novca uspeo da povrati. Na aerodromu je pokušao da razgovara sa obezbeđenjem i policijom, ali su ga svi upućivali na policijsku stanicu u Surčinu, od čega je na kraju odustao. On je objavio i fotografije vozila ovog taksiste.

