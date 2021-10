U PETAK POČINJE PRIJAVA ZA NOVU DRŽAVNU POMOĆ: Evo ko ima pravo na po 200 EVRA

U petak 15. oktobra, počinje prijava obveznika fiskalizacije za finansijsku podršku, a jedini uslov je uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije PGJO. Prijava se podnosi na sajtu Poreske uprave.

Svi obveznici dobiće od države po 100 evra po prodajnom mestu i 100 po fiskalnom uređaju, a ta suma će biti uvećana za 20 odsto za one koji nisu u sistemu PDV-a.Obveznik fiskalizacije za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom tokom trajanja javnog poziva, te je neophodno da pre apliciranja izvrši prijavu svih prodajnih mesta, što takođe može da učini preko portala ePorezi.

Prelazni period, sistem besplatan

Ministar Siniša Mali juče je naveo da se izašlo u susret privrednicima, pa je uveden prelazni period u kome će moći da rade postojeće i novo rešenje, od 1. novembra do kraja aprila naredne godine.

- Privrednici su tražili prelazni period od šest meseci i dobili su ga. Кada su rokovi u pitanju, već 1. oktobra krenula je prijava preko sajta Poreske uprave svih poreskih obveznika da prijave svoja prodajna mesta i do jutros 892 poreska obveznika su se prijavila sa 1.400 prodajnih mesta - rekao je Mali i pozvao ostale poreske obveznike da se prijave u narednih mesec dana.

On je dodao da nijedan dinar poreske obveznike neće koštati uvođenje novog sistema. Obezbeđeno je šest milijardi dinara, kako bi se pokrili troškovi nabavke fiskalnih uređaja. Uredba je usvojena na sednici Vlade prošle nedelje i predviđa subvenciju od 100 evra za svaki fiskalani uređaj i dodatnih 100 evra za svako prodajno mesto. Za one koji nisu u sistemu PDV-a taj iznos će biti povećan za 20 odsto.

- Кo želi da iskoristi ove subvencije prijavljivanje će preko sajta Poreske uprave krenuti od 15. oktobra i trajaće do kraja januara - naveo je Mali.

Prema njegovim rečima krenule su i pripreme za elektronske fakture, pa će od 1. januara sledeće godine svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da izdaju elektronske fakture, a do kraja sledeće godine to će važiti i za sve one koji su u privatnom sektoru, a koji su u sistemu PDV-a.

Sinoć je usvojen i zakon za 20 evra koji precirira ko sve može i mora da se prijavi ako želi novac od države, kada i kako.