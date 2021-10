'NIKO NIJE SLUTIO TRAGEDIJU!' Potresna ispovest supruga preminule porodilje: Danas je sahranjujem, a ćerka nam sutra puni tri meseca!

Kosta D., suprug porodilje Jelene D. (26) iz Beograda, koja je pre dva dana umrla od kovida u VMC "Karaburma", kaže za Kurir da u početku ništa nije ukazivalo da će ishod biti tragičan i da ostati bez supruge, a njihova ćerkica Sonja, koja sutra puni tri meseca, bez majke.

- Najpre smo ustanovili da sam ja pozitivan 26. septembra i hteo sam da odem u Čačak, odakle sam poreklom, da bih se izolovao od Jelene i bebe. Međutim, ona mi nije dala jer tamo imam baku od 80 godina, da nju ne bih ugrozio. I već 28. septembra i Jelena je bila pozitivna. Otišla je u kovid ambulantu i rekli su joj da je sasvim OK i dali joj samo da pije vitamine, ali ne i antibiotike. Pošto smo imali antibiotik "hemomicin", ona je uzela da pije ga za svaki slučaj, preventivno - počinje priču Kosta, koji je upravo krenuo na groblje da sahrani suprugu.

Kaže da je Jelena potom počela pomalo da kašlje i otežano diše.

- Opet je otišla u kovid ambulantu, stavili su je dva sata na kiseonik, pa pustili kući, uz to da ide da uradi laboratorijske analize. Kad je došla kući bilo joj je malo lakše. Međutim, počela je temperatura, popila je "paracetamol" , spala je i izgledalo je da je sve OK. Sutradan je opet otišla u kovid ambulantu i javila mi je da je ostala na kiseoniku i da će da je prebace na VMC. Bio je to utorak 5. oktobar. Tada sam poslednji put i pričao s njom, rekla je da je na kiseoniku, da je dobro. Nijednog momenta nisam slutio da će nas zadesiti ovakva tragedija. niko od nas - kaže Kosta.

Ispostaviće se da je potom odmah i stavljena na respirator, intubirana.

- Kada sam u sredu ujutru pozvao bolnicu, rekli su mi da je intubirana. Imala je obostranu upalu pluća. I od tada, do nedelje 10. oktobra je bilo da li će, da li neće se izvući. Nažalost, nije uspela da se izbori, preminula je. Sonja sutra puni tri meseca, majku neće zapamtiti - kaže Kosta, koji je s Jelenom bio dve i po godine, a venčali su se 13. jula ove godine.

Jelena nije bila vakcinisana, kao ni njen suprug.

- Lekari su joj govorili da se ne vakciniše ni u trudnoći, a ni posle porođaja, da to nije baš preporučljivo. A ja, ne znam što se nisam vaknisao. Uskoro ću verovatno - kaže Kosta.

Dodaje i da će u brizi oko ćerkice imati i pomoć rodbine.

- Tu je moja sestra, Jelenin brat, njeni roditelji. Snalazićemo se kako moramo. Svi su tu, ali nje nema. Ne znam kako nas zadesi ovakva tragedija - kaže Kosta.