Milenković: Razvoj IT sektora šansa za razvoj sela

Ministarstvo za brigu o selu je zahvaljujući ministru Milanu Krkobabiću prepoznalo je perspektive razvoja IT sektora u Srbiji i kroz konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća podstiče dosaljavanje na sela u Srbiji svih onih kojima posao omogućava da rade od kuće, a to su pre svega zaposleni u IT industriji – izjavio je Goran Milenković, pomoćnik ministra za brigu o selu.