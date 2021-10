NA RAČUNE STIŽE JOŠ 50 EVRA! Ova grupa građana treba da se prijavi za deo novčane pomoći, a evo ko će dobiti NAJVIŠE NOVCA!

Svi punoletni građani Srbije imaju pravo na još po 50 evra (5.878 dinara) do kraja ove godine, na ime državne pomoći zbog pandemije. Prvi deo, odnosno 30 evra (3.527 dinara), stiže na račune već 1. novembra, a ostatak u decembru.

Ipak, svih 50 evra dobiće samo oni građani koji su se prijavili za finansijsku podršku u aprilu ove godine, dok oni koji su to propustili (a punoletni su ili su to u međuvremenu postali) mogu da se prijave za 20 evra (2.351 dinar) koji će građanima biti isplaćeni u decembru.

Kada kreće prijava?

Kako su istakli u Ministarstvu finansija, prijavljivanje za 20 evra počinje od 15. novembra, a trajaće do kraja meseca (do 30 novembra). Iako će detalji prijavljivanja tek biti saopšteni, tehnički se ta procedura neće mnogo razlikovati od ranijih načina prijave.

Naime, postupak je jednostavan i zahteva samo nekoliko klikova preko portala Uprave za trezor, za one koji se odluče da se prijave putem interneta, ili jedan telefonski poziv kol centru (broj telefona biće objavljen pred početak prijavljivanja).

Dakle, novina je da se za 20 evra, koji će biti isplaćeni u decembru, mogu prijaviti i svi oni koji su postali punoletni nakon 24. aprila 2021. godine, ali i građani koji su propustili da se prijave u aprilu.

Ko će dobiti najviše novca?

Podsetimo da je u maju svim građanima i penzionerima isplaćeno 30 evra (prvi deo paketa od 60 evra, ostatak od 30 evra stiže 1. novembra), zatim je svaki vakcinisani građanin dobio po 3.000 dinara, a penzioneri su dodatno krajem septembra dobili još po 50 evra.

Tako će do kraja ove godine najviše novca na ime državne pomoći, zbog pandemije korona virusa, dobiti 1,7 miliona penzionera jer im do kraja godine sleduje još po 50 evra. Kada se na to doda 50 evra koje su dobili u septembru, zatim 30 evra u maju, pa još 3.000 dinara ako su se vakcinisali, oni će na svojim računima ove godine imati ukupno 18.288 dinara, odnosno oko 156 evra.

Za razliku od penzionera, više od šest miliona punoletnih građana koji imaju pravo na novčanu pomoć, morali su da se prijave u aprilu ove godine, što je i učinilo 5.750.000 građana. Prvi deo, 30 evra, dobili su u maju, drugi deo, takođe 30 evra, dobiće 1. novembra, a još 20 evra u decembru. S obzirom na sve to, građani ove godine mogu da računaju na ukupno 80 evra državne pomoći, a za one vakcinisane isplaćeno je i dodatnih 3.000 dinara, što je ukupno oko 105 evra (oko 12.400 dinara).

Za penzionere novac i početkom 2022. godine

Ipak, jedna druga kategorija stanovništva će ove godine dobiti ubedljivo najviše novca na ime državne pomoći, a zbog krize izazvane pandemijom virusa kovid. To su nezaposleni koji su evidentirani na Birou rada. Njima sleduje ukupno 140 evra, odnosno dva puta po 30 evra (kao i svim punoletnim građanima) i još po 60 evra, što im je već isplaćeno polovinom juna, i plus 20 evra u decembru. Takođe, ako su vakcinisani i za to se prijavili, imali su pravo i na još 3.000 dinara. To je sve ukupno oko 165 evra, odnosno 19.400 dinara.

S druge strane, najstarije građane već početkom 2022. godine očekuje i godišnje povećanje primanja, koje će iznositi šest odsto na svaku penziju. To bi na prosečnu penziju od oko 29.300 dinara iznosilo 1.700 dinara.

Takođe, penzioneri će, kako je ranije najavljeno, početkom naredne godine dobiti i po 20.000 dinara od države.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je za tri paketa pomoći prošle i ove godine država izdvojila oko osam milijardi evra, što je pomoglo da se očuvaju radna mesta i proizvodni kapaciteti.