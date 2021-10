NESTAŠICA CRNOG ZLATA? Drastično raste cena goriva u svetu, prognoze su zabrinjavajuće!

Inače, prema podacima UNKS, akcize, PDV i naknade čine više od 50 odsto maloprodajne cene goriva.

U celom svetu vlada panika zbog poskupljenja goriva nakon što je barel nafte premašio 80 dolara, a predsednik Rusije Vladimir Putin najavio da je skok cene crnog zlata na 100 dolara po barelu sasvim moguć.

Poskupljenje nafte na svetskim berzama preliva se i na srpsko maloprodajno tržište, ocenjuju za Kurir domaći naftaši i poručuju da jedino smanjenje državnih nameta na gorivo (akciza ili poreza) može da zaštiti potrošače od cenovnog udara.

Podsećajući da je od početka godine barel nafte tipa brent skočio za 64 odsto, usled čega je litar goriva u Srbiji poskupeo za 28 dinara i sada je na nivou od oko 160 dinara, naftaši ocenjuju da bi, u slučaju da se obistine Putinove projekcije, naftni derivati u našoj zemlji mogli da poskupe za još 10 dinara po litru!

Nebojša Atanacković, vlasnik jedne naftne kompanije, smatra da je vrlo izvesna najava ruskog predsednika da će barel ići i na 100 dolara.

- Sada imamo situaciju da su svi energenti poskupeli. Mi imamo povećanja od po dinar na dnevnom nivou. U poslednjih 10 dana cena goriva je skočila za 11 dinara. Cene bi mogle da rastu i za još 10 dinara, ali je to nezahvalno predviđati, posebno period kada će se to desiti. Još uvek cene na pumpama ne prate rast veleprodajnih cena zbog zaliha kupljenih ranije, ali će se u roku od mesec dana i to nivelisati. Očekujem da će država da reaguje tako što će smanjiti akcize i ublažiti rast maloprodajne cene da bi zaštitila građane - rekao je Atanacković.

On smatra da takvim potezom budžet ne bi bio mnogo oštećen jer bi se održala potrošnja goriva, koja bi zbog previsokih cena mogla da bude u padu.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) Tomislav Mićović nešto je optimističniji i ukazuje da je prethodna dva dana cena barela bila u blagom padu, te očekuje da će se uskoro stabilizovati na nivou od 80 dolara.

- Da bi se građani sačuvali od visokih cena, država može da smanji dažbine na naftne derivate - ocenio je Mićović.

Inače, prema podacima UNKS, akcize, PDV i naknade čine više od 50 odsto maloprodajne cene goriva.

Kada je reč o snabdevenosti, sagovornici Kurira poručuju da građani ne treba da brinu jer Srbija u rezervama ima dovoljno goriva, država povećava obavezne rezerve nafte, a od polovine iduće godine prometnici moraju imati svoje operativne zalihe.