'TI NA KISEONIK, A ON IDE KUĆI!' I više nego jasan odgovor lekara u Srbiji na IZGOVORE nevakcinisanih!

Prema rečima lekara, više od 90 odsto hospitalizovanih čine nevakcinisani pacijenti, i njihova klinička slika se razlikuje od onih koji iz nekog razloga završe u bolnici, a vakcinisani su.

Kako kliničari objašnjavaju, vakcinisani koji završe u bolnici su uglavnom ljudi starije životne dobi koji ili još uvek nisu primili treću dozu, ili pak imaju prirdruženu bolest, a poznato je da je imunitet kod ovakvih pacijenata slab, pa organizam slabije razvije imuni odgovor.

Takođe, stručnjaci podsećaju da je potrebna potpuna vakcinacija, primljene obe doze u vremenski predviđenom roku, kao i treća doza za one koji imaju uslov za svoju buster dozu. Svakako, od vakcinisanih mali procenat završi u bolnici, jer većina prolazi sa lakšom kliničkom slikom koja ne zahteva bolničko lečenje.

Izgovori nevakcinisanih i bolan odgovor doktora

Oni koji nisu za vakcinaciju, često kao argument, pak navode da oboljevaju i oni koji su vakcinisani, i da završe i u bolnici, što koriste kao izgovor. Pukovnik dr Ivo Udovičić, direktor KBC Karaburma objasnio je jednom pacijentu razliku između vakcinisanih i nevakcinisanih.

– Skoro sam pričao sa jednim pacijentom koji je vakcinisan i sa drugim koji nije, približnih su godina. Postavio mi je pitanje onaj nevakcinisani, “eto dobio sam koronu, i ovaj cimer pored mene on je vakcinisan, pa i on je odbio koronu”. Rekao sam mu, zar ne vidiš razliku, ti si na 10 litara kiseonika, a ovaj vakcinisani je bez kiseoničke potpore, i ima početnu upalu pluća. Vakcinisani samostalno hoda, ustaje, šeta, ruča, odlazi do toaleta, i nije na kiseoničkoj potpori. Zar ne vidiš, kažem ja njemu, da ne možeš ni do toaleta da odeš, malaksao si, slab si, ne možeš ni da jedeš, da piješ, i da se umiješ? – kazao je dr Udovičić i dodao:

– Vakcinisani pacijent će izaći iz bolnice za pet do sedam dana a ti ćeš sigurno ostati još, i pitanje je u kom pravcu će dalje ići tvoja bolest. Eto u tome je razlika, u kliničkoj slici, oporavku, krajnjem ishodu – navodi on.

Prema rečima lekara, vakcinisani imaju lake forme, neko čak nema nijedan simptom. Oni sa lakšom fomrom uglavnom imaju simptome koji podsećaju na prehladu, tada se javlja zapušen nos, blaga temperatura ili prolazna malaksalost. Nevakcinsani, pak imaju mnogo teže simptome, pa mnogi zavšravaju u jedinicama intenzivne nege i imaju teži oblik bolesti.

Nevakcinisani na udaru

Lekari sve vreme apeluju da nam je neophodna vakcinacija, kako bismo stekli kolektivni imunitet, ali ujedno i sprečili dalju mutaciju virusa. Kako kažu, na udaru su nevakcinisani. Koronavirus, iako globalni problem, neophodno je pre svega suzbijati ga na sopstvenoj teritoriji i jačati kolektinu otpornost.

Kako je pre nekoliko dana izjavio epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović, potrebno nam je 80 odsto obuhvata vakcinacije kako bismo ušli u mirniji period.

– U ovom trenutku imamo 54 odsto vakcinisane populacije, da bismo u narednu godinu ušli mirnije, potrebno nam je 80 odsto obuhvata. Maske možemo skinuti na proleće, ali pod ovim uslovom, u suprotnom, čeka nas prirodni proces koji je surov i sa sobom može ostaviti fatalne posledice. U epidemiji jedino rešenje je vakcina, a ako želimo svoj život nazad moramo biti odgovorni, reći „ne“ antivakserima, izjavio je profesor Tiodorović.

Buster doza važna za sve

Kako je dalje pojasnio, važno je na vreme primiti buster dozu koja se daje šest meseci od druge doze, ali i da se razmišlja o tome da se taj period skrati na pet meseci. S druge strane, oni pacijenti koji imaju slab imuni odgovor i spadaju u najrizičniju grupu treba da prime tri doze, odnosno treću dozu, 28 dana posle druge doze.

– Buster doza je ona doza koja se daje šest meseci posle druge doze, ali trebalo bi sa buster dozom početi nešto ranije, odnosno posle pet meseci. Mnogo je važno dobiti buster dozu na vreme, to se naročito odnosi na starije ljude i one sa slabijim imunitetom. S druge strane, imamo treću dozu, za koju kandidati mogu biti oni sa pridruženim bolestima, kod kojih se pouzdano zna da imaju slab imunitet, i kod kojih se možda nije razvio jak imuni sistem, pa se treća doza daje 28 dana, posle druge doze. Ponavljam, mnogo je važno zaštititi se kompletno, primiti vakcinu na vreme, a posebno se to odnosi na stariju populaciju i za one sa slabim imunitetom – izjavio je profesor Tiodorović.