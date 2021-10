BRNABIĆ PRIMILA TREĆU DOZU VAKCINE! Premijerka otkrila zašto se odustalo od kovid propusnica, broj preminulih užasno brine!

Premijerka Ana Brnabić primila je treću dozu vakcine protiv korona virusa, danas će imati sastanak sa delom Kriznog štaba.

- Mi ćemo imati sastanak Kriznog štaba tokom sledeće nedelje. Danas ću imati konsultacije sa medicinskim delom, da vidimo da li je potrebno bilo šta dodatno da uradimo. Mene ne zabrinjava posebno broj ljudi u bolnicama, jer to nama vakcina drži pod kontrolom. To je velika sreća. Ali opet medicinski radnici koji rade u kovid sistemu su užasno umorni. Broj preminulih užasno zabrinjava i to je teško videti svaki dan kad dobijamo presek. Svaki dan se plašim da vidim taj broj. Ludi, moramo da shvatimo da umiru nevakcinisani. Toliko je lako spasti te živote.

- Maske u zatvorenim prostorima moraju da se nose, u javnom prevozu, tržnom centru, restoranima. Od petka ćemo imati nultu toleranciju za to. Kovid redari su tu da obezbede da svi poštuju mere - poručila je Brnabić.

- Mi nismo odustali od kovid propusnica. U petak sam se čula sa poverenikom da vidimo šta možemo, a šta ne smemo, da bismo obezbedili što manju zloupotebu. Ukoliko odlučimo da uvedemo kovid propusnice, vi ne možete nigde ući sa samo jednom dozom vakcine. Zato je dobro da to sad odmah uradite, da ne biste morali da čekate da dobijete kovid propusnicu. Muka je velika jer treba da nađete najbolji recept da ovo pobedimo, da sačuvate ljudske živote - poručila je premijerka.

- Znam i da je juče bio pun stadion u Lazarevcu, na meču Kolubara-Zvezda, kao što u raznim tržnim centrima nisu nosili svi maske. Kao što znam da u prodavnici ne nose svi maske, ni u prevozu. Znam da se krše mere, zato sam i zahtevala da postoji nula tolerancije za kršenj mera. Ali nemoguće je da imate komunalnog policajca po glavi stanovnika. Ako ljudi ne veruje medicini, onda ćemo se svi zaraziti. Na isti način, ako ne želite da nosite masku, možemo da vas nateramo maskom i neko može svaki dan to da plaća. Imate situaciju u Nemačkoj gde je momak na pumpi tražio čoveku da vrati masku, on se vratio i upucao ga. Pored toga što ćemo pooštriti kontrole, moramo da apelujemo na zdrav razum.

- Dobro sam posle vakcine, treću dozu sam primila Fajzer. Za sad se osećam odlično - rekla je Brnabić i odgovorila na pitanje šta nas sprečava da uvedemo kovid propusnice.

- Pre svega čekamo da bi apelovali na ličnu odgovornost. Verujem da će ljudi da se vakcinišu u većem procentu ako razgovaramo sa njima. Kovid propusnice su mehanizam koji jeste dosta marketinški, lako ih je zloupotrebiti, na njima nema fotografije, kada redar pogleda propusnicu ne zna da li ste to vi, a u Srbiji ne može svako da vam treži ličnu kartu. Ako bismo uparili lične karte i kovid propusnice, to je moguće, ali nam je za potrebna odluka Vlade.

Ukoliko i kada uvedemo kovid propusnice, biće kada to bude primenjivo - rekla je Brnabić.