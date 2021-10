'NAJTEŽE JE SAOPŠTITI RODITELJU DA MU JE DETE PREMINULO' Dr Udovičić nema lepe vesti: Karaburma je KRCATA, a sada su na udaru MLADI I GOJAZNI

Pukovnik dr Udovičić ističe da stanje nikada nije bilo teže nego u ovom talasu.

Nikada nije bilo teže nego u ovom talasu, pacijenti dolaze sa teškom kliničkom slikom, zahtevaju odmah visok protok kiseonika. Sada imamo sve više mlađih ljudi, to su oni mlađi od 50 godina, uglavnom nevakcinisani. Trenutno imamo četvoro od 34 do 36 godina, svi su bili na nekom od oblika respiratorne podrške, svi do jednog su nevakcinisani. Preživeli su srećom, ali gorko su se pokajali što se nisu vakcinisali. Ali zar mora dotle da dođe, da se nešto desi, kako bismo shvatili da je vakcina rešenje, kaže pukovnik dr Ivo Udovičić, direktor VMC Karaburma.

Udovičić ističe da stanje nikada nije bilo teže nego u ovom talasu.

- Pacijenti dolaze sa teškom kliničkom slikom, zahtevaju odmah visok protok kiseonika. Mnogo pacijenata zahteva odmah jedinicu intenzivne nege, jer mnogo njih završi na respiratorima ili na nekom od oblika respiratorne podrške. U prethodnim talasima, imali smo oko 10 odsto pacijenata u odnosu na bolnički kapacitet, u intenzivnoj nezi sada je to preko 15 odsto. To znači da su sada mnogo teže kliničke slike. Prema trenutnim podacima mi u bolnici Karaburma imamo 120 pacijenata, od toga 16 pacijenata u jedinici intenzivne nege, i još 4 pacijenta koja su se oporavila, i koja će biti prebačena na odeljenje poluintenzivne nege gde će biti pod nadzorom anesteziologa - kaže dr Udovičić za "Blic".

Ističe da je u ovom talasu sve više mlađih koji završavaju na jedinici intenzivne nege.

- Primera radi, svi koji su završili u jedinicama intenzivne nege imaju manje od 50 godina i svi su nevakcinisani. Bilo ih je više od 30, nažalost, dvoje je preminulo, od kojih je jedna ova mlada žena, porodilja od 26 godina - kaže dr Udovičić.

Šta se desilo sa porodiljom, u kakvom je stanju primljena kod vas?

- Ona je praktično došla na Karaburmu u veoma teškom opštem stanju, i mi tu nismo imali nekog prostora za lečenje. Odmah je završila u jedinici intenzivne nege, jer njoj su pluća bila praktično razorena. Stavili smo je odmah na respirator, intubirali. Borili smo se pet dana, pokušavali da nešto uradimo sa lekovima, ali tu nije bilo pomoći. Nijednog trenutka nije bilo pomaka na bolje, ona je svakim danom bila sve lošije i lošije. Od 5. do 10. oktobra je ležala kod nas i preminula. Nažalost mlada žena 26 godina. Bila je gojazna, to je ono što je takođe opasno kod mladih ljudi. Imamo sada četvoro mladih ljudi, od 34 do 36 godina, svi su bili na respiratoru, na nekom od oblika respiratorne podrške. Svi do jednog su bili na intenzivnoj, nisu vakcinisani i gorko su se kajali zbog toga. Dobro je da su svi preživeli, ali nakon svega što su prošli shvatili su da je greška što se nisu vakcinisali.

Od samog početka poznato je da su gojazni rizična grupa, kakvo je vaše zapažanje, kako oni prolaze?

Po mom mišljenju, mladi gojazni ljudi su najugroženija kategorija. Rekao bih da je to veći rizik nego šećerna bolest, ili hipertenzija i sve ostalo. Mladi gojazni koji dobiju upalu pluća sa njima je velika borba da prežive. Dosta je bilo takvih pacijenata.

Ko je u ovom talasu na udaru, da li su to mlađi, stariji, radno aktivno stanovništvo…?

- Uglavnom ovi mlađi od 50 godina koji su nevakcinisani, ostali koji su vakcinisani oni čine od 5 do 10 odsto i imaju blaži oblik bolesti, te kod njih nema nekog velikog posla. Ali najveći posao nam je oko mlađih nevakcinisanih. Što se tiče starije populacije u ovoj bolnici, dve trećine pacijenata su nevakcinisani, dok je jedna trećina vakcinisana. Sada će neko reći eto vakcinisani a u bolnici, ali ne treba zaboraviti da ne razvijaju svi isti imuni odgovor, i da je to teže sa starijom populacijom, naročito ako ima još nekih pridruženih bolesti. Delta soj probija, stariji imaju imaju oslabljen imunitet, zato je izuzetno važno da što pre prime treću dozu. Naravno, nije isto kada je neko vakcinisan i kada nije. Dakle, da ponovimo, vakcinacija.

Vi ste dugo u kovid sistemu, koji biste momenat izdvojili kao najstresniji, šta je to što ćete pamtiti?

- Od formiranja mi smo otvoreni za kovid pacijente. Mnogo je stresnih momenata, mnogo je teških trenutaka kroz koje smo prošli kako ja tako i moje kolege. Uvek je teško kada neko umre i kada izjavljujete saučešće. Teško je kada porodica zove, kada očekuje neku povoljnu informaciju a vi izjavite saučešće. Najteže je kada roditeljima to morate da kažete.

Kada je korona stigla i do naše zemlje, da li ste verovali da će trajati ovoliko dugo?

- Mi jesmo imali pravo na zabludu i na pogrešno mišljenje, možda u martu, aprilu, maju prošle godine… Tada smo imali pravo da budemo u dilemi, ali iskreno, niko od nas nije očekivao da će trajati ovoliko dugo. Sećam se da sam prvi put prošle godine ovu epidemiju uporedio sa španskom groznicom, jer mi je već ličilo s jeseni da nema ni govora da se ovo završi, počeli su se pojavljivati novi sojevi. Kritikovale su me tada kolege, jeste da govorimo o različitim vremenskim periodima, drugo je to vreme bilo… nije bilo ni lekova, ni kiseonika, ni doktora, ni sestara pa je virus odneo 50 miliona ljudi. A sada, pored svog napretka medicine i svega što medicina nauka i tehnologija nosi, mi u svetu već imamo skoro 5 miliona preminulih. Ovo je globalni problem koji ostavlja strahovite posledice, ne samo po ekonomiju, nego ostavlja problem i na psihu. Pitanje je kada ćemo izaći iz svega ovoga, i kakvih će sve problema biti. Da se razumemo, ovo je globalni problem, i potrebno nam je 80 odsto kolektivnog imuniteta. To mora da se radi na globalnom nivou, jer ako se globalno ne vakcinišemo, nema kraja epidemiji. Gde god virus da opstane, može doći i do nas.

Bolnice su pune kovid zaraženih, onih koji se leče od korone. Da li znate za slučaj da se neko leči od posledica vakcinacije?

- Ne. Nisam čuo da se neko leči od posledica vakcinacije. U bolnicama lečimo ljude od posledica zaražavanja virusom, a ne od posledica vakcinacije.

Kakvu poruku imate za ljude koji se nisu vakcinisali još uvek, šta biste poručili antivakserima?

- Što se vakcinacije tiče, država mora naći načina kako da se poveća stepen vakcinacije. Što se antivaksera tiče, ima ih u svakoj zemlji i kada su oni u pitanju možete da radite šta hoćete, oni se neće vakcinisati. Nama su problem oni koji se dvoume. Lično ja u bolnici nisam naišao na nekoga ko je antivakser, već na ljude koji su zbunjeni različitim informacijama koje su dobili negde. Vidite, ne slušaju oni samo nas iz kovid sistema, oni čitaju razne stvari i zaista su zbunjeni. Smatram da država može da učini puno toga kampanjom, jer tih neodlučnih ima oko 30 odsto i oni bi trebalo da su u fokusu. Svakodnevno razgovaram s ljudima, zovu me, pišu mi kada izgube nekoga, pa pitaju koju vakcinu da izaberu. Nije trenutak za šalu, ali često kažem, umesto rijaliti šoa, treba ljudima prikazati šta se dešava u bolnicama i kakva je to borba za život, kako se lekari bore i kako se ljudi bore za život. Moja poruka svima je da se vakcinišu.