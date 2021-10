DRŽAVA PONOVO PODRŽAVA! Tekući računi će se usijati: Stiže 30, pa 20 evra, plus 20.000 dinara sledeće godine

Pomoć mogu da dobiju svi punoletni državljani naše zemlje koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu.

Pod sloganom "Moja država me ponovo podržava", Ministarstvo finansija najavilo je da do kraja godine punoletne državljane Republike Srbije očekuje isplata novčane pomoći u iznosu od 30 plus 20 evra.

Naime, u cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije kovida 19, Vlada Republike Srbije omogućava svima da do kraja godine dobiju pomenutu novčanu pomoć.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je ova novčana pomoć deo trećeg paketa podrške privredi i građanima, te da su dosadašnji paketi pomoći spasili srpsku privredu.

- Nastavljamo da pomažemo naše građane, pa ćemo tako osim 30 evra, što je drugi deo pomoći iz maja ove godine, isplatiti i dodatnih 20 evra u decembru. Isplata 30 evra će početi već od 1. novembra. Takođe, naši najstariji sugrađani mogu da očekuju još 20.000 dinara u februaru ili martu naredne godine. Pokazali smo koliko je država jaka za vreme krize i da u svakom trenutku građani mogu da se oslone na svoju zemlju - rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Prijavljivanje Ko ne treba da se prijavljuje - svi koji su se prijavljivali u maju - korisnici penzija - primaoci novčane socijalne pomoći - lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

Licima koja su stekla pravo na isplatu pomoći u iznosu od 30+30 evra, biće isplaćeno 30 evra od 1. novembra, kao drugi, preostali, deo pomoći iz maja ove godine, a potom i dodatnih 20 evra sredinom decembra, po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Svi građani koji su se u maju mesecu prijavili za novčanu pomoć u iznosu od dva puta po 30 evra ne treba ponovo da podnose prijavu jer će im i dopunska pomoć od 20 evra biti automatski uplaćena. Takođe, korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija dobiće novčanu pomoć bez podnošenja prijave.

Ko treba da se prijavljuje - oni koji su od maja do sada postali punoletni - oni koji ranije nisu želeli pomoć, a sada žele - oni koji su tek sada dobili državljanstvo, prebivalište ili ličnu kartu

Ostali punoletni državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i važećom ličnom kartom, koji se prethodno nisu prijavili, a žele da dobiju dopunsku novčanu pomoć u iznosu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i oni koji su u međuvremenu stekli pravo na pomoć (bilo da su postali punoletni ili dobili državljanstvo, prebivalište i ličnu kartu), mogu da se prijave na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, u periodu od 15. do 30. novembra 2021. godine.

Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka (JMBG, broj lične karte i ime banke), biće im zavedena prijava čiji će status moći da provere na navedenom portalu. Nakon obrade prijave, prijavljeni državljani će iznos dopunske novčane pomoći moći da podignu sa svog ili namenskog računa.

Ukoliko je građanin, nakon što je dobio prvi deo novčane pomoći od 30 evra u maju, promenio banku i ugasio račun, u prvobitnoj banci će mu biti otvoren namenski račun na koji će mu biti uplaćen drugi deo novčane pomoći.

