Gotovo 140 na sat oko Avale!

Na Jutjubu pre oko četiri meseca postavljen je snimak jurnjave ozloglašenim avalskim i starim kragujevačkim putem. Na snimku mlađi vozač, glavni akter, uči "cake" lakšeg ispravljanja i sečenja krivina. Ovoj "važnoj" tehnici vožnje motora pri brzinama većim od 120 na sat, a gde je ograničenje 60, uči ga, kako je navedeno, stariji, iskusniji vozač.

- Moraš da ideš šire pred krivinu da bi je lakše prošao. Koristi obe trake ako ti ne ide automobil u suret, i uvek imaš vremena da se vratiš u svoju traku - savetuje vrlo bistro stariji kolega mlađeg.

Međutim, nijedan ne razmišlja da pri brzini od 120 kilometara - nema vremena ni za šta, a dovoljan je samo delić sekunde da nešto krene po zlu!

Na snimku se vidi kako dvojica jurcaju po krivinama podavalskih sela, nabijaju brzinu i veću od 130 na sat, a iskusni kolega, koji uvek ide prvi kako bi ga mlađi sledio, čak vozi jednom rukom - u krivini!

U nastavku pogledajte snimak:

Avalski put raj za motoriste

Žitelji ovih mesta, koliko god je ružno reći, navikli su da se na starom kragujevačkom putu, a posebno na putu oko Avale, redovno dešavaju udesi u kojima učestvuju motoristi. Neretko udesi budu i kobni po vozače, čemu svedoče brojna obeležena mesta pogibije uz avalski drum.

Najveći problem ove putanje jesu brojne krivine, ali i brojni pravci na kojima je moguće forsirati motor do maksimuma - upravo je ovo ono što tera zaljubljenike u motore da ovuda voze.

- Vozim automobil i, koliko god da sam već navikao na ovaj put, dovoljna je sekunda da vas izbaci i da završite u provaliji. Uvek morate da ste maksimalno skoncentrisani. Najgore je kad padne kiša, tada su udesi redovni, a o motoristima da ne pričam - kaže za Pink.rs stanovnik Zuca.

Ističe da se motoristi pojavljuju sa prvim zracima sunca, a da su vikendom, kada je saobraćaj ovde gust zbog mnogih vikendica, prave kamikaze!

- Koliko puta samo prozuje pored mene! Redovno pratim sve retrovizore, ali je njihova brzina tolika, da se oni pojave začas i začas nestanu. Mi komšije jednog drugog upozoravamo na njih pre nego što sednemo u auto. Uvek kažemo: "ej, pazi se, danas je puno motorista". Najgore je kada su u mrtvom uglu, pa su još i besni što ih ne vidimo. Jednom mi se desilo baš to tokom stajanja na semaforu, pa je vozač motora mahnito počeo da mi lupa u krov jer, sram me bilo, nisam ga video, a on je krenuo da me pretiče. Nema veze što je linija puna, što je naseljeno mesto, što smo na raskrsnici… - priča ovaj čovek.

Postavlja se pitanje - da li to za motoriste važi neki drugačiji zakon? Da li to oni smeju da kroz naseljeno mesto voze 120 na sat, a u zoni škole 70? Građani podavalskih sela apeluju na češću kontrolu dvotočkaša i njihovo strogo kažnjavanje jer, osim što rizikuju svoje živote, ugrožavaju i tuđe.

Autor: I.P.