Direktor "Doma učenika srednjih škola Milutin Milanković" Nenad Milenović objašnjava da je organizovanje tribine za srednjoškolce održano kako bi učenici bili upućeni i informisani u sve što obuhvata vakcinaciju i imunizaciju.

Kako je Milenković istakao, u razgovoru sa učenicima, uočene su svojevrsne nedoumice povodom vakcinacije u borbi sa koronavirusom, te je tim povodom, vaspitna služba, zajedno sa zaposlenima škole, došla do zaključka da je neophodno, da ovakav tip edukacije mora da se organizuje, kako bi učenicima, sve nedoumice koje imaju bile razjašnjene.

- Kod nas u vaspitno obrazovnom sistemu nije bilo ovakvih tribina. Nama su došli prof dr. Predrag Kon, dr Srđa Janković, kao i gradonačelnik Zoran Radojičić kako bi razgovarali sa đacima, ali i odgovarali na sva pitanja koja su mladi imali za njih - ističe Milenović.

Milenović dodaje da je od 450.000 hiljada mladih u uzrastu od 12 do 17 godina, vakcinisano samo nešto oko 15.000 ili 16.000 dece, što nije dobar podatak, a čemu svedoči već pomenuto nepoverenje.

- Tribina jeste vid komunikacije sa mladima, i kada je u pitanju opšta sistematska edukacija, mi toga nemamo puno. Mislimo da je ovo dobra stvar za njih, i zbog svih nepredviđenih okolnosti koje mogu da nas zadese - rekao je Milenović.

Nepoverenje postoji jer je to plasirano na društvenim mrežama odakle sve i potiče. Kako Milanović navodi, mladi ne prate medije, koliko sve osnovne informacije uzimaju sa mreža, a kao najveću nedoumicu iznose to, da đaci ne žele da se vakcinišu, jer to ne žele ni lekari.

- Dr Kon je na to dobro odgovorio, jer mladi imaju iskrivljenu sliku. Objasnio je da od 120.000 lekara, njih 86.000 jeste vakcinisano - navodi Milenović.

