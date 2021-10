Brnabić: Ne postoji ništa važnije od toga da su deca bezbedna i sigurna i da ne osećaju strah

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić otvorila je zvanično Šestu međunarodnu stručnu konferenciju o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost 2021“ u organizaciji Fondacije “Tijana Jurić” i Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

- Svaki put je jednako teško kada razmišljam o tome šta nas je okupilo i sa kakvim problemima se suočavamo i kakve su sve opasnosti oko naše dece dnevno. I šta je to što Vlada može da uradi da pomogne deci. Deca su najranjivija društvena grupa. Kada pričamo o prioritetima Vlade nikada ne kažemo da je to zaštita dece, uvek govorimo neke druge reforme. Razmišljala sam o tome zašto je to tako, zato što je bezbednost dece fundamentalna obaveza svake Vlade i čitavog našeg društva ali i takođe i fundamentalna obaveza svakog pojedinca u našem društvu. Ne postoji ništa važnije od toga da su deca bezbedna i sigurna i da ne osećaju strah - izjavila je premijerka Srbije.



Ono što različita ministarstva Srbije rade po ovom pitanju, ona naglašava da svi kao pojedinci možemo i moramo da radimo na bezbednosti dece.

Oko Ambert alert sistema imali smo sastanke na kojima smo pričali o tome. Želim da kažem da je Republika Srbija opredeljena da uradi apsolutno sve i da će da sprovede u delo svaki sistem koji će imati rezultat bezbednost dece. Već se sprovodi projekat edukacije dece. Konstituisan je i Savet za bezbednost dece, koji podnosi Vladi inicjativu za njihovu zaštitu - objasnila je Brnabić.

Premijerka je iznela zabrinjavajući podatak da je što se tiče nasilja u porodici bilo 8.365 prijava nasilja gde su deca bile žrtve, kao i 2.739 slučajeva vršnjačkog nasilja.

- Ako me pitate da li sve što smo uradili dovoljno, rećiću - nije. Svi zajedno, sve institucije i pojedinci trebamo da radimo kako da smislimo nove načine da reagujemo na svaki vid nasilja nad decom. Zato to i nije prioritet Vlade, već fundamentalna obaveza svih nas - zaključila je Brnabić.

Na otvaranju konferencije pre premijerke Srbije govorili su i ambasadori SAD Entoni Gotfri, ambasador Belgije Koen Adam i predsednik Fondacije “Tijana Jurić” Igor Jurić, koji su podržali inicijativu da se oformi "Amber alert" u Srbiji, nacionalni sistem hitnog obaveštavanja javnosti o nestanku dece kako bi se svi uključili u potragu.

Konferencija se sastoji od tri panela, na kojima će govoriti najrelevantniji stručnjaci iz zemlje i inonastranstva, a po prvi put iz Interpola, Inhopa, Googla i NCMEC (Nacionalni centar za zlostavljanu decu SAD), koji će razmenom iskustava sa stručnjacima iz naše zemlje, pomoći da se problematika zlostavljanja dece na internetu i potrage za nestalom decom podigne na viši nivo razumevanja, te da se zajednički nađu rešenja za unapređenje bezbednosti naše dece.

Ove godine će prvi put na konferenciji učestvovati i jutjuberi, koji će uz specijalnog pedagoga za internet zavisnost Milana Radovanovića, pokušati da daju odgovore kako se prelaze granice virtuelnog sveta i gubi dodir sa stvarnošću, te kakav to uticaj ima na svest i razvoj mladih.