Visoko odlikovanje Preosvećenom vladici Irineju za samopregorno služenje Bogu i Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i njenom narodu širom srpskih zemalja i rasejanja, kao i za požrtvovano istrajavanje na vrednostima svetosavske duhovnosti i idejama svesrpskog jedinstva, a osobito u znak priznanja za pokazanu vernost i značajan doprinos na delu svedočenja vrednosti i očuvanja tradicija Srpske Vojvodine, uručio je, u ime porodice Pl. Stratimirovića, kao i u ime Centra za razvoj Šajkaške i Organizacionog odbora za povratak posmrtnih ostataka vožda Đorđa Stratimirovića, profesor dr Ivan Stratimirović.

Ovo priznanje je uspostavljeno povodom svečanosti prenosa i sahrane posmrtnih ostataka vožda Đorđa Stratimirovića u porti manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Sremskim Karlovcima.

Zahvaljujući na visokom odlikovanju, Episkop bački dr Irinej je istakao: „Sva priznanja koja mi jedni drugima odajemo su nešto čime se mi pripremamo za večni život; pripremamo se za ono priznanje koje jedino zaslužuje našu potpunu radost i zahvalnost. To je da nas Bog prepozna i prizna kao Svoje u Hristu, Duhom Svetim. To je smisao našeg života. Ličnosti i podvizi, kao što je ličnost i podvig vožda Đorđa Stratimirovića, jesu lekcija i pouka koje nikada ne zastarevaju. On je bio vojnik, oficir, junak, vojskovođa, ali je na svom polju išao i borio se do kraja. Zato je on jedan od onih bez kojih nikada ne bi bilo Srpske Vojvodine niti naše narodne i crkvene slobode. Mi možemo uvek imati jedni od drugih nadahnuće i podsticaj. Naša vizija je uvek ona koju je naš narodni pesnički genije ovekovečio u ideji Kosovskog Zaveta, koji se svodi na Svetosavski Zavet, a Svetosavski Zavet nije drugo do Novi Zavet Gospoda Isusa Hrista u praktičnoj istorijskoj primeni i iskustvu našeg naroda kao jednog od hrišćanskih naroda. To je ono što pesnik kaže: da je samo Carstvo nebesko večno i doveka, a zemaljsko za malena. Na nama je da svi radimo na tome da se ta svest što brže i što više vraća u naš narod.ˮ

Profesor dr Ivan Stratimirović je, u ime porodice, izrazio zahvalnost Episkopu bačkom dr Irineju, rekavši: „Vaše Visokopreosveštenstvo, želim da zahvalim Vama, Vašim saradnicima i Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi što u ovim teškim i smutnim vremenima mudrošću vodite pravim putem ovaj narod tamo gde treba da idemo.ˮ

Svečanom činu u Vladičanskom dvoru prisustvovali su: Njegovo Preosveštenstvo Episkop mohački g. Damaskin, dr Stefan Stratimirović, g. Danijel Kulačin, predsednik Centra za razvoj Šajkaške, g. Aleksandar Đurđev, predsednik Organizacionog odbora za povratak vožda Đorđa Stratimirovića u otadžbinu, i Goran Milenković, član Organizacionog odbora za povratak posmrtnih ostataka vožda Đorđa Stratimirovića.

