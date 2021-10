Dobri uslovi za vožnju, kamioni na graničnim prelazima čekaju više sati

Vozači će danas imati dobre uslove za vožnju, ali u jutarnjim i večernjim satima magla može otežavati vožnju na pojedinim putevima kroz kotline, pored reka, jezera i kanala, saopštio je AMSS.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP " Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5:15 časova, kamioni na Horgošu, na izlazu, čekaju 420 minuta, Kelebiji 240, Batrovcima 300, Šidu i Bezdanu 120 minuta.

Smanjena vidljivost na deonicama auto-puteva

Zbog pojave magle na nekim deonicama auto-puteva u Srbiji smanjena je vidljivost.

Na auto-putu E-75, od petlje Grdelica do petlje Vranje, zbog pojave magle smanjena vidljivost na 50 do 100 metara, a od petlje Vranje do graničnog prelaza između Severne Makedonije i Srbije vidljivost je 100 metara.

I u zoni tunela "Manajle" zbog magle vidljivost je smanjena ispod 100 metara.

Iz JP "Putevi Srbije" savetuju vozačima maksimalan oprez pri vožnji i mole učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima.