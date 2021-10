HIT TAKMIČENJE U ZAPADNOJ SRBIJI: Oni ne idu u teretanu, već ovako pumpaju mišiće!

U nedostatku sportskih klubova i takmičenja, nekada su po srpskim selima momci sami smišljali igre i tako odmeravli svoju snagu.

Bacanje kamena sa ramena i nadvlačenje konpca sada su prošlost, ali i dalje ima onih koji verno čuvaju tradiciju i ne daju da je vreme potpuno zbriše iz života srpskih seljaka. Na Miholjskim susretima sela u Visokoj kod Arilja svu svoju snagu su pokazali članovi ekipe Grivska munja.

"Nekada nije bilo teretana, pa momci svoju snagu nisu merili ko je podigao veći teg nego ko je dalje bacio kamen, ili ko ima više snage da konopac prevuče na svoju stranu. Mi smo ostali verni tradiciju, idemo na takmičenja po selima ne samo u okolini Arilja, već u čitavoj Zapadnoj Srbiji. Miholjske susrete u Arilju omela je kiša, tako da smo mi jedina ekipa koja se pojavila na takmičnju, pa smo samim tim i apsolutni pobednici", rekao je kroz šalu i osmeh Slaven Vuković iz sela Grivska kod Arilja.

Miholjski susreti sela samo su dodatno pokazali da su srpska sela i dalje živa i da meštanima znači okupljanje i druženje sa komšijama. Pod pokroviteljstvom ministarstva za brigu o selu sredstva za održavanje ove manifestacije dobilo je 960 sela u kojima učestvuje oko sto hiljada ljudi.

"Briga o opstanku sela treba da bude primarna briga svih nas, kako ministarstva tako i lokalne samouprave ali i samih žitelja sela, a izdvojeno je preko 31 milion dinara. To nisu mala sredstva i očekujem da će u narednim godinama to biti i više novca ali i još veće interesovanje sela. Iz naših sela dolazi, uz dužno poštovanje svih ostalih, ipak ono što je još uvek, snažno, zdravo i čigrasto, a to su pre svega deca koje otežani uslovi života čine malim ljudima. Naš je zadatak da im obezbedimo uslove slične onima koje imaju deca u gradovima i da više pažnje usmerimo na njih", istakao je Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje.

Iz resornog ministarstva poručuju da se čini sve, kako bi oživeli opustela i udaljena sela i pomogli im u zaustavljanju iseljavanja i napuštanja predačkih ognjišta.



"I ovakve manifestacije su važne, kako bi se ljudi okupljali, družili, nadmetali i u sportskim i u kulturno – zabavnim disciplinama", kazao je Ilo Mihajlovski ispred ministarstva i podsetio na konkurs za otkup napuštenih kuća na seoskom području koje se poklanjaju mladim bračnim parovima koji žele da žive na selu.

"U toku je i konkurs za formiranj zadruga, za kupovinu mini autobusa za prevoz ljudi u udaljenim selima, očekujem da će se i opština Arilje prijaviti, s obzirom da su sela u ovom kraju prilično razuđena, a vrlo često i bez redovnih autobuskih linija", kazao je Mihajlovski.