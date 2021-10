Kon: ZALAGAĆEMO SE DA KOVID PROPUSNICE VAŽE 24 SATA!

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da će kovid propusnice posle 22 časa neće biti dovoljne. Kako je istakao, Krizni štab se na sednici zalagao, a i dalje se zalaže da se one uvedu u ugostiteljskim objektima tokom 24 sata.

- To sam rekao i na Kriznom štabu. Žao mi je, ali ovo neće biti dovoljno. S takvim merama nećemo uspeti. Sada je prihvaćen minimum minimuma, tj. da one budu od 22 sata. Medicinski deo Kriznog štaba tražio je i da 10 dana bude skraćeno radno vreme svih objekata, osim apoteka, marketa i pumpi. Ako govorimo o tome šta ima efekta, onda je 24 sata prvo i osnovno i to je prvo na čemu ćemo insistirati - kazao je Kon.

Kako kaže, još jedna mera koju će medicinski deo Kriznog štaba nastaviti da predlaže jeste "predah" od 10 dana i skraćeno radno vreme svih neesencijalnih objekata.

- Situacija je trenutno jako loša. Mi smo čak i u prethodnoj nedelji imali 10 odsto povećanje broja zaraženih. Da bude jasno, ovo je šesta nedelja sa preko 6.000 dnevno obolelih u proseku - to nikada do sad nije bilo! Istovremeno, koriste se kapaciteti novih kovid bolnica, i pored toga mi imamo situaciju da kreveta nema. Prema tome, mi nemamo više prostora, osim da se pacijenti otpuštaju ranije i da se pooštravaju mere. Rešenje je samo vakcinacija. To se, nažalost ne dešava dinamikom za kojom mi iz medicinskog dela Kriznog štaba vapimo.

Pri donošenju odluka na sednicama Kriznog štaba razmišlja se u više pravaca - o mentalnom stanju nacije, ekonomskom i čisto zdravstvenom. Ipak, dosadašnji predlozi medicinara koji sede u Kriznom štabu, bili su preoštri da bi bili prihvaćeni. Kon pak, ne gubi nadu kada su propusnice u pitanju.

- Očekujem da se sprovođenje kovid propusnica proširi na 24 sata, a paralelno sa tim da utičemo na vakcinaciju. Nikakvi prekidi, žestoke mere ukoliko ne dođe do povećanja vakcinacije.

Kon se osvrnuo i na pitanje škola, smatrajući da je legitimno pitanje da li će učenici preći na online model nastave.

- Kombinovani model smanjuje broj dece koja su u odeljenju, dakle nešto se radi. Ipak, podatak o tome da je dete na respiratoru je takav da moramo da uzmemo stvar u svoje ruku. Zaražavanje se iz porodica prenosi u škole, ali se dešava da i iz škole dođe u porodice. Moje mišljenje je da nije dovoljno samo preći na onlajn nastavu, neophodno je da minimum minumuma bude 24 sata kovid propusnica.

Epidemiolog je u emisiji podelio podatak da je u Srbiji ukupno 10.000 vakcinisanih među decom.

- Između 16 i 17 godina se nešto malo povećao procenat vakcinisanhih. Niska vakcinisanost, kada imate dozvolu za vakcinu u tom uzrast je začuđujuća, a podatak o tome koliko je vakcinisanih je frapantan. Izgleda da o tome još nema dovoljno svesti i trebalo bi raditi na tome.

Vakcinisano 80 odsto inspektora

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, kao i načelnica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, ujedno i članica Kriznog štaba Marija Obradović kaže da se lično u većini slučajeva slaže sa medicinskim delom štaba, ali da treba razmišljati o tome da je korona uticala na 80 odsto poslova u svetu zbog čega život mora da se nastavi, a privreda da se razvija.

- Kada su propusnice u pitanju i ja sam za oštriju primenu. Mislim da bi imalo efekata. Razmišljajući kao političar koji rukovodi i donosi neke odluke, posmatram kako građani Srbije očekuju magični štapić. Svi se nalazimo u ovome, svako mora da preuzme deo odgovornosti, da se sa što manje žrtava izvučemo. Nema tih mera, a da neki građani neće hteti da ih mimoiđu. U šali kažem da je to i deo srpskog mentaliteta da se prevari sistem.

Ministarka Marija Obradović najavila je da je uvedena mogućnost provere QR kodova u prostorima u kojima nema interneta.

Obradović smatra da je jako važno da odgovornost podele građani, ugostitelji i inspekcija.

- Ako ta tri elementa ne rade zajedno, mi ne možemo da napravimo nikakav rezultat.

Inspekciju će vršiti 2.400 inspektora u 46 republičkih, pokrajinskih i lokalnih samouprava koji su u prethodnih godinu dana obavili milion nadzora i zabeležili 30.000 nepravilnosti, a napisali 9.000 prekršanijh naloga.

Ministarka kaže da je detaljnom analizom utvrđeno da je oko 80 odsto inspektora i komunalnih policajaca vakcinisano, a da se radi na tome i da se preostali vakcinišu.

"Kod njih je zaista visok nivo svesti, bilo bi nelogično da proveravaju kovid sertifikate, a da sami ne ispunjavaju te uslove", rekla je i dodala da Srbiji nedostaje još 1.000 inspektora i to ne samo za nadzor kovid mera.