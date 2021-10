'MENI SKANDIRATE DA SAM USTAŠA I MENGELE?! To vam zbog svog porekla nikad neću oprostiti' DOKTOR KON ŽESTOKO ODGOVORIO NA PROZIVKE

"Ja sam epidemiolog, zlikovac je virus, a oni su se svrstali uz zlikovca".

Epidemiolog Predrag Kon osvrnuo se jutros na proteste građana protiv kovid propusnica koji se održavaju u večernjim časovima ispred Skupštine grada Beograda.

- Moram jasno da kažem, tu se skandiralo da sam ustaša i to veze sa istinom nema. Skandiralo se da sam zlikovac. To takođe veze sa istinom nema, ja sam epidemiolog, zlikovac je virus, a oni su se svrstali uz zlikovca. To treba da im bude jasno. Obraćam se svim građanima Srbije: Ne svrstavajte se uz zlikovce! Skandirali su da sam Mengele, a on se smatra najgorim zlom što postoji, to im zbog porekla nikada oprostiti neću. Na kraju su skandirali "uhapsite Kona". Zašto da me bilo ko uhapsi? Da li je to zbog kovid propusnica? Stava prema vakcina? Ne! Nema apsolutno razloga da me bilo ko uhapsi - rekao je Kon.

Epidemiolog je još jednom istakao važnost vakcinacije i osvrnuo se na neke tvrdnje da hronični bolesnici imaju strah od vakcine.

- To je potpuno suludo. Hronični bolesnici su prvi za vakcinaciju jer sam kovid može biti smrtonosan kod njih. Čak treba i ranije da prime treću dozu i to pogotovo ako im je oštećen imuni sistem. Inače, treba reći za hronične bolesnike, ako su primili Sinofarm, posle četiri meseca treba da prime treću dozu. Oni koji su imunokompromitovani već posle mesec dana nakon druge doze treba da prime treću. Imunitet nakon vakcine ne traje dugo. Toga smo se malo bojali. Ne postoji ni jedna hronična bolest zbog koje neko ne sme da primi vakcinu. Bira se samo momenat kad pacijent treba da primi vakcinu - kaže dr Predrag Kon i apelovao na građane da se vakcinišu.