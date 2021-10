JOŠ NEKOLIKO TOPLIH DANA, a onda potpuni obrt! Temperature idu u minus!

Kraj oktobra u znaku anticklona, stabilnog i sunčanog vremena, ujutro uz pojavu mraza, a početak novembra u znaku ciklona, toplog, ali i promenljivog vremena, pokazuje najnovija vremenska prognoza meteorologa Đorđa Đurića.

Kako je naglasio Đurić, Srbija i celo naše područje, ali i veći deo Evrope biće sve do kraja sedmice pod uticajem anticiklona, tj. polja veoma povišenog vazdušnog pritiska.

Zbog takve situacije, cikloni i oblačni i padavinski sistemi sa Atlantskog okeana i Sredozemnog mora neće moći da prodru unutar kopna Evrope i do naših predela.

- Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana zbog centra anticiklona severoistočno od našeg područja i ciklona u Jonskom moru, du oslabiti i prestati. Maksimalna temperatura biće danas (utorak) od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C - istakao je Đurić.

Tokom srede i četvrtka centar anticiklona biće iznad oblasti Alpa i našeg područja, pa će vetar biti veoma slab, a sa severoistoka se očekuje priliv nešto hladnije vazdušne mase.

Jutra će biti veoma hladna, u mnogim predelima i maglovita, a u mnogim predelima Srbije očekuje se i mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Minimalna jutarnja temperatura biće od -3 do 3°C, a maksimalna temperatura tokom dana u sredu od 11 do 15°C, a u četvrtak od 12 do 16°C, u Beogradu do 14°C, predviđa vremenska prognoza.

Đurić je rekao da se, pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, sunčano i stabilno vreme očekuje i u petak i tokom vikenda.

- Jutra, iako malo toplija u odnosu na prethodne dane, biće i dalje hladna, u pojedinim predelima uz mraz i maglu, ali će tokom dana biti toplije. Maksimalna temperatura u Srbiji u petak od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C, a tokom vikenda od 15 do 20°C, u Beogradu do 18°C. Kako će se centar anticiklona izmestiti severoistočno od našeg područja, ponovo se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, u Pomoravlju, Podunavlju, u Beogradu i u Vojvodinu duvaće košava umerenog intenziteta - napomenuo je meteorolog.

Vremenska prognoza pokazuje da se na samom kraju ove sedmice očekuje sve jači uticaj ciklona sa severa Atlantika i severozapada Evrope i očekuje se pad vazdušnog pritiska u Srbiji i našem području.

- Taj pad biće uvod u promenu i pogoršanje vremena koje se očekuje početkom sledeće sedmice. Početkom sledeće sedmice preko severa Evrope premeštaće se ciklon sa severa Atlantika, a u sklopu njega i frontalni poremećaj, dok će na severnom delu Jadrana doći do formiranja sekundarnog ciklona - napomenuo je Đurić.

Ipak, još u ponedeljak tokom dana suvo i relativno toplo, uz temperature i do 20°C, a kako se očekuju jaka južna strujanja, očekuje se dodatni priliv tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, pišu "Novosti".

Utorak će Srbiji doneti oblačno i nešto svežije vreme sa kišom, ali iako će biti svežije, ne očekuje se značajniji pad tempetrature i ona bi bila u padu za oko 5-6 stepeni.

- Ovo pogoršanje vremena sa kišom biće prolaznog i kratkotrajnog karaktera, tako da prema trenutnim prognozama sredinom sledeće sedmice ponovo toplije, tako da bi tokom prvih dana novembra usled ciklonske aktivnosti sa zapada i sa Atlantika, nad našem područjem preovladavala južna strujanja, uz relativno toplo vreme za početak novembra, a tempetrature bi oko 4. novembra ponovo bile oko 20°C, dok bi oko 5-6 og novembra došlo do zahlađenja sa padavinama, a temperature bi bile u padu za 5 do 7 stepeni i vratile bi se na neke prosečne vrednosti za početak novembra - rekao je Đurić.

S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za kraj oktobra od 14 do 18°C, a za početka novembra od 11 do 15°C, vidimo da će temperature narednih dana biti uglavnom oko prosečnih vrednosti, a tokom prvih pet dana novembra očekuje se natprosečno toplo vreme, a nakon 5. novembra maksimalne temperature bi se vratile na prosečne vrednostim pokazuje vremenska prong

- Inače, zbog uticaja anticklona, narednih dana vazduh će širom Srbije biti veoma zagađen, a u prilog tome ići će veoma stabilno vreme, veoma slab vetar i visok vazdušni pritisak, pa će se sve zagađujuće čestice nalaziti u najnižim slojevima atmosfere, što je potpuno uobičajena situacija tokom hladnog dela godine kada se uspostavi aktuelna sinopštička situacija. Vazduh će biti najzagađeniji u nizijama, kotlinama i dolinama, a naročito u oblasti većih urbanih sredina i u blizini industrijskih postrojenja - istakao je Đurić.