VOZITE OPREZNO! Magla na više deonica smanjuje vidljivost

Zbog pojave magle vidljivost je jutros smanjena na više putnih pravaca, saopštili su "Putevi Srbije".

Magla je na auto-putu E-75, na deonici Sirig - Beška, a vidljivost je smanjena od 50 do 100 metara, na deonici od petlje Beška do petlje Novi Banovci, vidljivost je zbog magle mestimično smanjena do 100 metara.

Na deonici od petlje Novi Banovci do petlje Beograd, vidljivost je zbog magle mestimično smanjena na 50 metara, kao i na deonici od petlje Beograd do petlje Vodanj.

Na deonici od petlje Batočina do petlje Pojate, vidljivost je zbog magle mestimično smanjena na 50 metara, na deonici od petlje Pojate do petlje Trupale, vidljivost je zbog magle smanjena na 70 metara, na deonici od petlje Trupale do petlje Leskovac jug, vidljivost je zbog magle mestimično smanjena na 150 metara, a na deonici od petlje Leskovac jug do petlje Vranje, vidljivost je zbog magle smanjena na 50 metara.

Na auto-putu E-70, na deonici od GPHR/SRB (Batrovci) - petlja Sremska Mitrovica magla smanjuje vidljivost do 150 metara, dok je na deonici petlja Sremska Mitrovica - petlja Dobanovci vidljivost zbog magle smanjena do 100 metara.

Na auto-putu E-80, od petlje Trupale do GP BUG/SRB, vidl?ivost je zbog magle mestimično smanjena na 50 metara.

U zoni tunela Sarlah, magla smanjuje vidljivost ispod 100 metara.