SLUČAJ KOJI JE UZBURKAO JAVNOST KONAČNO PRED SUDOM! Autonomni ženski centar PONOSAN: Napokon ćemo videti epilog procesa protiv Mike Aleksića

U Višem sudu u Beogradu danas je održano pripremno ročište vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću pred suđenje povodom optužbi za više silovanja i polno uznemiravanje polaznica njegove škole.

Optuženi Aleksić je pred sudijom negirao optužbe, a detaljnu odbranu izneće naknadno na suđenju, koje bi trebalo da bude javno.

Vanja Macanović, koordinatorka Autonomnog ženskog centra, izjavila je za autorsku emisiju Srđana Predojevića na TV Vesti da je dobra vest to što je slučaj konačno došao pred sud.

- Autonomni ženski centar je ponosan jer ćemo videti sudski epilog slučaja koji je jedinstven iz više razloga, pre svega jer se radi o silovanjima koja su se desila pre određenog vremena, koja nisu bila prijavljena odmah već naknadno, i jer imamo veći broj žrtava koje su prijavile istog počinioca koji ih je na isti način uvukao u nešto što nisu htele – kaže Macanović za TV Vesti.

Ocenjuje da će ovaj slučaj biti izazov za Viši sud.

Na pitanje o izjavi jednog od punomoćnika oštećenih glumica Borivoja Borovića, koji je rekao da su se svedoci tokom istrage pojavljivali u medijima, govorili o slučaju, dokazima, sugerisali kako treba da se vodi postupak, i time ga ometali, Macanović smatra da je advokat verovatno mislio na predložene svedoke odbrane.

- Ovaj slučaj privukao je mnogo medijske pažnje, mnoge stvari su se čule u medijskom prostoru, pa i izjave svedoka koje je odbrana predložila. To može uticati na postupak, ali je opet na samom sudiji da odluči koje će svedoke prihvatiti, a koje ne. Na advokatima, punomoćnicima oštećenih je, naravno, da ukažu da ovi svedoci nisu relevantni, ali na samom sudiji će biti da odluči koje svedoke prihvata, a koje ne – kaže Macanović.

Ističe da, ako je učinjeno krivično delo Ometanje pravde, na tužilaštvu je bilo da počinioce goni.

- Mislim da je mnogo bitnija stvar pitanje sudije i da li je on trebalo da se izuzme iz postupka, s obzirom na to da je bio član Veća koje je odlučivalo o pritvoru gospodinu Aleksiću. Ovo pitanje je bitnije za postupak, jer smo ranije imali slučajeve u kojima su postupci po žalbi vraćani na ponovno suđenje. To je predstavljalo novu sekundarnu viktimizaciju žrtava, koje su morale da ponavljaju svoj iskaz pred sudom jer su se dešavali takvi procesni propusti – kaže Macanović.

