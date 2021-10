Naučnik iz Srbije patentirao uređaj koji SPREČAVA KRAĐU BEBA u porodilištima

Problem zamene ili krađe beba u porodilištima mogao bi zauvek biti rešen. Mladi naučnik Komlen Lalović patentirao je uređaj za uzimanje otisaka prstiju majke i bebe kako bi se odmah na porođaju dokazalo materinstvo. Projekat je podržalo Ministarstvo zdravlja, a nekoliko porodilišta je zainteresovano i da ga primeni.

Na ideju je došao pre nekoliko godina, kada je saznao da će postati otac, a biometrija je bila tema njegovog doktorskog rada. Naučno je dokazano da se jedino otisak prsta formira do sedmog meseca trudnoće, i ostaje takav do kraja života, dok se sve ostale biometrije menjaju. Zahvaljući tome Komlen Lalović je napravio uređaj koji sprečava zamenu ili krađu beba u porodilištu, prenosi javni servis.

- Beba ima formiran otisak prsta na samom momentu rođenja. To je tačno, ali niko u svetu to do sada nije empirijski dokazao. Ja sam to, zajedno sa svojim timom, premijerno dokazao i prvi u svetu imamo objavljeno i naučno dokazano da beba ima formiran otisak prsta. I na osnovu svih tih istraživanja ja sam osmislio jedan uređaj koji može inkomporirati sve to i garantovati identitet beba u porodilištu - navodi prof. dr Komlen Lalović, pronalazač.

Uređaj jednostavno radi. Postupak je neinvazivan, bezbolan, praktičan i jeftin.

- Na samom momentu rođenja majka i beba daju otisak prsta, on se šifruje i vezuje u jedan šifrovan podatak. Pri izlasku iz porodilišta ista ta majka i beba ponovo daju otisak i upoređuje se da li je on identičan. Ukoliko jeste onda je to dokaz da je beba sto posto vaša. Da li može i fizički da se onemogući da se beba ukrade. Da, naravno, stavite ovaj uređaj na izlazu iz porodilišta i nema izlaska bez skeniranja. Čak rešava i neke teške slučajeve kao što je smrt bebe, koja se dešava, nažalost. Taj otisak prsta je rezidentan dva, tri sata i može se tačno utvrditi koje je dete preminulo - dodaje Lalović.

Istraživanja su trajala godinama, uređaj je napravljen, uslediće njegovo testiranje. Ima i podršku Ministarstva zdravlja. Za izum su zainteresovani Gradska bolnica u Subotici i Klinički centar Niš. Porodilište Narodni front će, kako najavljuju, biti prvo koje će početi da ga primenjuje.

- Mi smo kao porodilište spremni da sa tim startujemo, čim proizvod bude dostupan, znači da se kod nas primeni, uz adekvatnu proceduru uvođenja i praćenja njegove upotrebe. Kada budu autori projekta spremni, i mi ćemo kao porodilište biti spremni da vrlo brzo krenemo sa njegovom primenom - navodi dr Radomir Marković, pom. direktora za Nemedicinske poslove GAK "Narodni front".

Dr Vanja Milošević, ginekolog u GAK "Narodni front" nada se da će projekat uskoro da zaživi.

- Jer će biti na korist svih nas koji učestvujemo u ovom vrlo delikatnom poslu, a to je, osim tog lepog trenutka koji se dešava rođenjem deteta, damo apsolutnu sigurnost njihovim roditeljima - navodi Milošević.

Istraživanja pokazuju da od četiri miliona novorođenih beba u svetu, čak 28.000 bude zamenjeno u porodilištu. Brojni su slučajevi ukradenih beba u Srbiji, koji već decenijama potresaju javnost. Ovakav vid zaštite u porodilištu, zauvek bi rešio takve probleme.