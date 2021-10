'LJUDI OD KORONE UMIRU KAO MUVE'! Dr Lekić objasnio veliki broj žrtava epidemije u nekim zemljama - OVO JE KLJUČNI RAZLOG (VIDEO)

Dr Vojislav Lekić, načelnik Bolnice za pedijatriju "Dr Olga Popović Dedijer" navodi da su najveće žrtve epidemije non-kovid pacijenti.

Naš zdravstveni sistem je zagušen, tri kliničko - bolnička centra su kovid sistemu, oni koji nemaju koronu nemaju gde da se leče, suviše dugo čekaju - naveo je Lekić za Pink.

Prema njegovim rečima, primarna zdravstvena zaštita u Srbije odlična i sada je pod velikim pritiskom, a najveći problem je vakcinacija.

- Valjda smo učili istu medicinu, ako 95 odsto lekara, čak i više tvrde da je vakcina dobra onda je tako. Uvek će biti onih koji misle drugačije - rekao je Lekić i dodao da će sve biti jednostavnije kada bude 80 odsto vakcinisanih.

U zemljama u kojima je mali procenat vakcinisanih ljudi umiru kao muve. Tamo gde je više vakcinisanih, razbole se, ali su kliničke slike lakše. Takođe, veliki procenat vakcinisanih smanjuje mogućnost za mutaciju virusa

Ginekolog dr Milan Milenković je rekao je da u Švedskoj vakcinacija počela u januaru, prvo su vakcinisane rizične grupe i stariji, pa sada deca od 12 do 18 godina.

- Dnevno ima oko 700 do 1.000 novozaraženih, možda dvoje ili troje završi na intenzivnoj nezi, jedan do dvoje umre i to je uglavnom rizična populacija - naveo je Milenković i istakao da je veliki broj vakcinisanih.

Kako je dodao da ljude koji su protiv vakcinacije, postoje medicinski časopisi i intelektualna arena gde treba da iznesu svoje mišljenje.