KAKVA JE SUDBINA SUROGAT MATERINSTVA U SRBIJI? Nova nada u maju

Rad na prednacrtu građanskog zakonika, koji između ostalog, predviđa legalizaciju surogat materinstva, mogao bi biti završen u maju naredne godine, saznaju mediji.

Kako je kazao predsednik Udruženja pravnika Srbije Miodrag Orlić, neke ranije procene i rokove o tome da bi Zakonik mogao biti objavljen u oktobru ove godine, pa predat na uvid javnosti, probijeni su zbog obimnosti posla.

- Do sada se nije desilo jer ovo nije običan zakon. Pogledajte naše zakone, pogledajte zakon o porezima na imovinu. Pa, to nije zakon, to je reka. Kako se donese jedan tekst, posle toga idu izmene i dopune. Ovo je sistemski zakonik - rekao je u razgovoru za medije, ističući da je u toku rad na nečemu što treba da "potraje", te da francuski građanski zakonik važi 200 godina.

Kaže i da se trenutno svode rezultati javne rasprave koja je vođena nakon što je prednacrt objavljen. Objašnjava da je reč o prednacrtu zato što je u pitanju nezvanični dokument, radne grupe jednog udruženja.

- Sva pitanja su se svela na to koliko mi novca dobijamo i zašto to tako dugo traje. Jednom ili nijednom u životu pravniku se pruža ovakva mogućnost. Mi smo sada srećni što radimo besplatno i što to možemo narodu i državi da poklonimo - kaže o radu koji je započet 2006. godine.

Tada je formirana Komisija za izradu Građanskog zakonika. U julu 2019. Vlada je donela odluku da ta komisija prestaje sa radom. Ipak, rad na izradi prednacrta nastavljen je u okvirima Udruženja pravnika Srbije.

- Mi smo naklonjeni ideji rodilje. Podržali bismo to ugovorom pri čemu bi rodilja trebalo da dobije nagradu za svoje muke i trud - rekao je Orlić.

Prema prethodno objavljenim informacijama, koje su potvrdili iz Udruženja pravnika, razmatra se da naknada za rodilje bude od osam do 15.000 evra.

Kako nam je ranije rečeno iz Udruženja pravnika, prednacrt Zakonika trebalo bi da reguliše pitanje surogat materinstva, tj. rađanja za drugog, jer su svesni toga da žene iz Srbije sada odlaze u inostranstvo kako bi potražile surogat majku, te da pred tim ne treba zatvarati oči.

Tema kontroverzna, paleta razloga široka

Surogat materinstvo bi inače bilo regulisano u okviru porodičnog prava. Građanski zakonik pored ovog reguliše još tri - nasledno, stvarno i obligaciono pravo.

Tema surogat materinstva kontroverzna je širom sveta. U Srbiji su najglasniji borci za surogat materinstvo iz medicinskih razloga. Navode da je to rešenje za žene bez materice ili za one sa problemom održavanja trudnoće. U Nemačkoj i Francuskoj npr. to je zabranjeno zbog uticaja crkve, boraca za prava žena, gej zajednice. Ipak, postoje i zemlje koje su ga legalizovale za svoje stanovništvo, poput Severne Makedonije ili Ukrajine, koja pruža mogućnost i strankinjama da tu potraže pomoć. Upravo u Ukrajinu odlazi veliki broj žena iz Srbije, rekla nam je ranije predsednica udruženja Šansa za roditeljstvo Sandra Jovanović.

Početkom ove godine razgovarali smo i sa mladom ženom iz Srbije koja želi da dobije svoje biološko dete, ali koja je rođena sa retkim poremećajem. Na svet je došla bez materice. Ne gubi nadu da će njeno dete doći na svet, te da će rasti u utrobi "nekoga ko voli svog supruga, svoju decu, ko je zadovoljan u svom domu".