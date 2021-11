U ČETVRTAK ĆEMO IMATI JUN U NOVEMBRU! Meteorolog objavio najnoviju prognozu i upozorio na RETKU POJAVU koja može da nas zadesi ove nedelje

U Srbiji će se danas biti primetan osetniji pad vazdušnog pritiska, što će biti uvod u promenu vremena.

Meteorolog Đorđe Đurić jutros je zvanično odjavio oktobarske dane, i turbulentno vreme koje je obeležilo taj mesec, te najavio šta nas to čeka u novembru.

- Kraj oktobra završili smo u znaku anticiklona, koji nam je doneo veoma stabilno, suvo i sunčano vreme. Jutra su bila vrlo hladna i maglovita, u većini predela i sa slabim mrazom, a tokom dana bilo je sunčano i toplo, uz temperature i do 20 stepeni - napisao je Đurić na Fejsbuku.

Što se današnjeg dana tiče, Đurić navodi sledeće:

Danas će se iznad severozapadne Evrope nalaziti veoma snažan ciklon, a kao posledica njega u Đenovskom zalivu nastaće sekundarni ciklon i to zahvaljujući tome što kada hladni front naiđe na Alpe, dolazi do deformacije vazduha i do formiranja napomenutog ciklona.

Ovakva sinoptička situacija usloviće danas u Srbiji osetniji pad vazdušnog pritiska, što će biti uvod u promenu vremena. Ipak, još tokom današnjeg dana u Srbiji će biti sunčano. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima i to većim od 80 kilometara na sat. Maksimalna temperatura od 15 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini tmurno i hladnije, temperatura oko 10 stepeni.

Vreme će, ipak tokom nedelje da se promeni, pa će oblaci nadvladati sunčane dane poput ovog koji je pred nama.

- U noći između ponedeljka i utorka veoma snažan ciklon premeštaće se iz Đenovskog zaliva preko severnog Jadrana i on će severnim predelima Italije, oblasti Alpa i Jadranu doneti ekstremno obilne padavine, lokalno i više od 200 mm kiše po kvadratnom metrum pa će postojati opasnost od poplava i bujicama u ovim predelima - naveo je Đurić.

Olujni udari vetra

- Srbija će se nalaziti u prednjem delu ciklona i sistemu južnog strujanja, pa se očekuje relativno toplo, zbog priliva vazduha sa juga i sa Mediterana. Ovaj ciklon doneće Srbiji tokom noći jače naoblačenje, a već od utorka rano ujutro preko Srbije će se premeštati padavinska zona sa kišom i pljuskovima. Zbog veoma izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, biće veoma vetrovito, tako da se u utorak ujutro u većem delu Srbije očekuje jak južni i jugoistočni, potom i jugozapadni vetar, u košavskom području i na planinama i sa olujnim udarima. Ciklon sa severnog Jadrana vrlo brzo će se premeštatai dalje prema severoistoku, tako da se već sredinom dana sa zapada Srbije očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Kako se ciklon bude odmicao ka severoistoku, tako će i vetar biti u skretanju prolazno na severozapadni i biće u slabljnju. Za razliku od današnjeg vedrog jutra i prethodnih, utorak jutro biće u Srbiji zbog oblačnosti i padavina znatno topliji, osim na jugoistoku Srbije gde će ujutro biti suvo i hladno sa maglom i uz veoma slab vetar. Minimalna jutarnja temperatura biće od jedan na jugoistoku do 11 stepeni na severozapadu Srbije, maksimalna dnevna od 14 na jugoistoku do 22 stepena na zapadu Srbije. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini tmurno i hladnije, temperatura oko 10 stepeni - najavio je meteorolog i dodao:

Usled nešto manjeg porasta vazdušnog pritiska, utorak posle podne i veče doneće Srbiji stabilizaciju i smirivanje vremena i priliv svežije vazdušne mase sa severa. U sredu jutro hladno, u većini predela i maglovito, a tokom dana suvo i relativno toplo. Maksimalna temperatura od 18 do 22°C. Tokom srede sve više će jačati novi ciklon u Đenovskom zalivu, a u Srbiji se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra, a u košavskom području biće jak.

Vojvodinu će pogoditi pljuskovi sa grmljavinom, ali nas opet očekuju više temperature za ovo doba godine.

- U četvrtak se očekuje snažan uticaj ciklona iz Đenovskog zaliva, koji će se svojim centrom premeštati na severoistok preko centralne Evrope. Do Srbije se očekuje priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, ali će duvati i veoma jak južni i jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, a na jugu Banata i jačim od 100 kilometara na sat. U četvrtak u većem delu Srbije biće suvo, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na severu Srbije i to uglavnom na području Vojvodine. Maksimalna temperatura u četvrtak od 18 do 24 stepena, a kako će jak južni vetar imati fenski efekat, lokalno se očekuje i do 25 stepeni. Košava će uveče biti u slabljenju. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini i tokom srede i četvrtka tmurno i hladnije - naveo je on.

Živa u termometru prelazi 20. podeljak

- U petak i dalje veoma toplo, dok će na severu i zapadu biti svežije, povremeno sa kišom, uz skretanje vetra na severozapadni. Maksimalna temperatura od 12 na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku Srbije. U subotu kiša samo na severu i zapadu Srbije. U nedelju se zbog novog uticaja ciklona sa severa Atlantika i sa zapada Mediterana očekuje priliv toplog vazduha sa juga, uz pojačanje jugoistočnog vetra, a kako će se istovremeno iznad oblasti Karpata i Ukrajine nalaziti anticklon, u košavskom području Srbije očekuju se olujni udari jugoistočnog vetra. Maksimalna temperatura u nedelju oko 20 stepeni - najavio je Đurić.

Padaće nam, kako navodi, "prljava kiša", pa bolje ne perite svoj automobil.

- Inače, kako ćemo narednih dana biti pod čestim uticajem ciklona sa Mediterana i severozapada Evrope, očekuju se snažna visinska južna strujanja, a sa njima će pristizati i čestice pustinsjkog peska iz Sahare. Zahvaljuući ovome, u predelima sa padavinama narednih dana očekuje se kiša sa česticama peska iz Sahare, što je iako retka, potpuno priroda i uobilajena pojava u našim predelima uz opisanu sinoptičku situaciju - pojasnio je meteorolog i zaključio:

Dakle, prema trenutnim prognozama pred nama je topla prva polovina novembra, uz čestu ciklonsku aktivnost, koji će do našeg područja uslovljavati prodore oblačnih i padavinskih sistema, ali i prodor tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana i to upravo zahvalujući položaju centra ciklona. Snega tokom većeg dela prve polovine novembra nema ni na vidiku, a ne očekuje se ni u planinskim predelima.