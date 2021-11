VIRUS POKOSIO JOŠ JEDNU PORODICU U SRBIJI: Majka i sin umrli jedan za drugim, SAHRANJENI ZAJEDNO! Požarevac ne pamti ovakvu tragediju

Goran Antić (49) umro je u Italiji, a samo devet dana kasnije u Požarevcu preminula i njegova majka Mira (77). Majka i sin sahranjeni zajedno u Golupcu.

Korona je zavila u crno još jednu porodicu u Srbiji! Goran Antić (49) umro je u Italiji, a samo devet dana kasnije u Požarevcu preminula je i njegova majka Mira (77).

Majka i sin sahranjeni su istog dana, jedan do drugog u Golupcu, gde je porodica Antić nekada zajedno živela.

Zajednička sahrana

Goran sa porodicom već godinama živi i radi u Italiji. Sredinom septembra došao je sa sinom u kratku posetu roditeljima. Po povratku u Italiju se razboleo, kao i njegovi otac i majka u Golupcu.

Prema rečima bliske komšinice porodice Antić, ovakvu nesreću niko u gradu ne pamti, niti se desilo da se majka i sin sahrane u istom danu!

- Goran je doveo sina iz Italije kod bake i deke jer je tamo počelo mnogo ljudi da oboleva. Hteo je da ga malo skloni jer u gradu gde oni žive ima mnogo zaraženih. Doveo je dete, proveo je nekoliko dana sa roditeljima i vratio se nazad zbog posla. Samo što je on otputovao, otac i majka su dobili simptome, nije im bilo dobro i ispostavilo se da imaju koronu. Ne znam kako su se zarazili. Možda su im sin i unuk doneli zarazu iz Italije, a možda su se zarazili zajedno negde u gradu. Otac mu je imao blažu kliničku sliku i bio je sve vreme u kući, dok se njegovoj majci situacija pogoršala i morala je u kovid-bolnicu. Stanje joj je bilo jako loše, jer je bila hronični bolesnik. Borba za njen život trajala je nekoliko dana. Prvo je bila na kiseoniku, pa na respiratoru, ali je ipak preminula 29. septembra - s nevericom priča komšinica i dodaje:

Da nesreća bude još veća, Goranu je po povratku u Italiju pozlilo. On je već preležao koronu i kao posledicu virusa dobio je infarkt 20. septembra. I bukvalno umro u snu! Žena ga je mrtvog zatekla u krevetu. Mučena majka Miroslava nije ni saznala da je izgubila sina, jer je tad već bila u bolnici. Tako su za devet dana umrli i majka sin. Goranova žena jedva je skupila snage da obavesti svekra da je ostao bez sina, da bi je on za samo nekoliko dana pozvao i rekao da je i Mira izgubila bitku za život. Tragedija kakvu Golubac, ali i okolina ne pamte. Pošto je Goran rodom odavde, čekalo se sa sahranom dok se njegovo telo dopremi iz Italije i srede papiri. Tako su i majka i sin, sahranjeni na golubačkom groblju 5. oktobra, jedan pored drugog. U isto vreme im je bila sahrana, a sveštenik im je održao i zajedničko opelo. Tuga Božja!

Velika tragedija

U firmi za pogrebne usluge "Suza" iz Golupca kažu da ne pamte takvu tragediju od početka epidemije. Iako je sahranu organizovalo JKP "Pogrebne usluge" Golubac, oni su pokojnu Miroslavu prevezli od kovid-bolnice do groblja.

- Velika tuga! Majka i sin sahranjeni su istog dana, u isto vreme. Spustili su ih jedno do drugog da počivaju zajedno... Za sve ove godine, koliko radimo ovaj posao, ne sećamo se da se ikada desila ovakva nesreća. Ljudi umiru, ali baš da se sahrane i majka i sin, to do sada nismo imali - kažu u ovoj firmi i dodaju da ima dosta zaraženih od kovid-19 u ovom okrugu!