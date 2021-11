POPODNE I UVEČE KIŠA: Uživajte u lepo jutru, jer uskoro stiže preokret!

Danas u Srbiji umerena oblačnost tokom dana sa sunčanim intervalima i toplo vreme za ovo doba godine. Popodne stižu oblaci u jugozapadne i zapadne predele Srbije, a uveče i u ostale krajeve uz moguću kišu na severu Srbije kasnije uveče.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Vetar ujutru umeren do pojačan južni i jugoistočni, a zatim popodne na severu umeren zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče toplo i moguća je kiša na severu.

Beograd: U sredu umerena oblačnost sa sunčanim intervalima i toplo vreme za ovo doba godine. Uveče naoblačenje sa manjom šansom za slabu kišu krajem dana. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 18°C. Uveče oblačno i moguća slaba kiša.

Niš: U sredu umerena oblačnost sa sunčanim intervalima i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 20°C.

Užički region: U sredu pre podne malo sunčanih intervala, a popodne postepeno naoblačenje sa malom šansom za kratkotrajnu kišu. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 8°C, a maksimalna od 18°C do 20°C. Na Zlatiboru i Tari naoblačenje i moućg aje slaba kiša kasnije popodne i uveče, a dnevna temperatura do 14°C.

Vojvodina: U sredu umerena oblačnost tokom dana sa sunčanim intervalima i toplo vreme za ovo doba godine. Uveče naoblačenje uz moguću kišu. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, krajem dnaa u pojačanju u južnom Banatu. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče relativno toplo i moguća je slaba kiša ponegde.

Vreme narednih dana: U četvrtak vetrovito i vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa moguće malo kiše na severu Srbije. Biće i malo sunčanih intervala. Vetar umeren do pojačan južni i jugoistočni, u južnom Banatu olujni sa udarima do 100 km/h. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 15°C u Beogradu i na jugu Banata, a maksimalna od 21°C do 25°C, u Negotinu do 18°C.

U petak na severu Srbije hladnije sa kišom, a u centralnim i južnim predelima suvo i vrlo toplo za ovo doba godine uz maksimalne temperature malo iznad 20°C, dok će na severu Vojvodine biti 10.-ak stepeni svežije. Za vikend bi trebalo da bude suvo u većini predela i toplo za ovo doba godine.