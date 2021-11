GDE I KADA OČEKIVATI SLEDEĆI ZEMLJOTRES? Ovi delovi Srbije su rizični!

Zemljotresi od juče potresaju Srbiju i stručnjaci pokušavaju da predvide gde bi mogao da se očekuje naredni potres.

Zemljotres jačine 1,7 jedinica Rihterove skale jutros je registrovan je u regionu mesta Topola. Kako se navodi na sajtu Seizmološkog zavoda, potres se dogodio u 7:58 sati.

Nešto ranije jutros zemljotres jačine 4,1 stepeni po Rihteru zatresao je Kragujevac po drugi put, budući da se prvi zemljotres osetio dvadeset minuta posle ponoći u ovom gradu. Podsetimo, prethodnih dana se treslo tlo u Mladenovcu.

Gde možemo da očekujemo naredne zemljotrese, da li će biti jači ili slabiji od dosadašnjih i kada će najverovatnije doći do njih, pitali smo stručnjake iz Geološkog zavoda Srbije.

KOPAONIK I NIŠ RIZIČNI

Dr Dejan Barjaktarović dipl. inž. geologije i VD pomoćnika direktora sektora za regionalnu geologiju, kaže za MONDO da se novi zemljotres najverovatnije može očekivati u pojasu od Kopaonika do Niša.

"Niko ne može sa potpunom sigurnošću da predvidi gde i kada će biti naredni zemljotres, ali prema dosadašnje iskustvu, najpre možemo da ga očekujemo oko Kopaonika, sve do iza Niša, gde je centralna zona. Uglavnom prvo idu slabija podrhtavanja, a zatim nešto jača. Očekujem da će potres biti nešto južnije i jače, ali ne treba očekivati više od 6 stepeni Rihtera", kaže on.

DINARSKI POJAS I CRNA GORA NESTABILNI

Prema njegovim rečima, vrlo je teško predvideti da li će do zemljotresa doći već danas ili u narednim danima.

"Niko ne zna da li će to biti danas ili sutra u toku dana. Svako predviđanje je nezahvalno, ali to je nešto što može da se očekuje na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva. Srbija je relativno stabilno područje kada su u pitanju zemljotresi. Kod nas je najnestabilniji dinarski pojas i područje prema Crnoj Gori", kaže on.

Seizmolog Slavica Radovanović ističe da zemljotresi koji su noćas i jutros pogodili Kragujevac govore da je seizmička aktivnost u Šumadiji podignuta na viši nivo. Ona dodaje da bi mogao da se dogodi još jedan zemljotres slične jačine koji je prošle noći potresao Kragujevac, pa da onda dođe do zatišja, a zatim do jakog udara.

Radovanovićeva je, kada je reč o zemljotresu koji je pogodio Mladenovac pre nekoliko dana, rekla da je to dokaz da se nakupilo seizmičke energije, da je taj prostor živ, i da se u narednom periodu, možda za desetak godina može očekivati jak udar u Šumadiji.

Posle zemljotresa u Kragujevcu od 3,9 i jutrošnjeg od 2,0 stepeni po Rihteru, kaže da su oni samo argument više. Podseća da je ovo najjači zemljotres u Kragujevcu od 1949. godine, kada je bio udar jačine od 4,7 stepena.

"Taj zemljotres kod Kragujevca je vrlo problematičan. Tamo je poslednji zemljotres bio 1949. godine solidne jačine, bilo je i štete. Taj rased zapravo povezuje Svilajnac i deo Velike Morave. Videćemo šta će biti. Sada taj prostor mora posebno da se prati, da se vidi ko se aktivirao, a ko se nije aktivirao. I jedno i drugo može da ukazuje na to gde je mesto gde se sprema taj veliki zemljotres", objašnjava seizmolog i dodaje da je aktivnost podignuta na viši nivo, te da se tek očekuje glavni zemljotres.

"Ne, sad ćemo videti gde će to bliže da se dogodi. Ovo sada samo sve to potencira. Dva zemljotresa u dva dana. To, ipak, svedoči o nekoj aktivaciji čitavog prostora, da je aktivnost podignuta na viši nivo. Može da bude još jedan ovakav sličan zemljotres, kao onaj juče od 3,9, pa onda zatišje, a zatim glavni zemljotres. To je jedan od scenarija koji može da se dogodi. Pratićemo", poručuje seizmolog Slavica Radovanović.