OKRENULI MU LEĐA: Legija već dva dana štrajkuje glađu, a šta rade CRVENE BERETKE?

Nekadašnji komadant Jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija (53) i dalje štrajkuje glađu u „Alkatrazu”. Kako sada stvari stoje, plan koji je osmislio bivši komandant „crvenih beretki”, osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, potpuno je propao.

I tokom jučerašnjeg dana Legija je odbijao zatvorsku hranu, kao i posete, telefonske pozive i izlazak u šetnju. Kako izvori Objektiva tvrde, Legija je šetao po svojoj ćeliji, pravio se da stražari koji su mu postavljali pitanja ne postoje i ponovo nije želeo da uzima hranu.

– Nema nikakvih novih informacija – kratko je prokomentarisao njegov advokat Aleksandar Kovačević.

Zasad nema ni reakcije Legijinih saboraca iz nekadašnje Jedinice za specijalne operacije, kao ni pajtaša iz „zemunskog klana” koji kazne služe u Zabeli. Ipak, kako objašnjava bivši načelnik beogradske policije, advokat i član Svetske asocijacije šefova policije, Marko Nicović, Legija je sigurno imao ideju da će ga nekadašnji saborci pratiti.

‒ On ovim, nazovimo ga štrajkom, želi sebi da da na značaju jer su ga svi zaboravili. Njemu je povređena sujeta. Misli da će i drugi zatvorenici, njegovi poštovaoci, to prihvatiti i pridružiti mu se, u šta ja čisto sumnjam – tvrdi Nicović, i ovakvu tezu on potkrepljuje i sledećim stavovima.

‒ Mnogi njegovi sledbenici i članovi „crvenih beretki” su se razočarali u njega kao komandanta jer je sarađivao sa „zemuncima” – navodi naš sagovornik, podsećajući da je istragom dokazano da je Legija, kao komandant „beretki”, učestvovao u otmicama, ubistvima, reketiranju…

Ulemek je kako je naveo njegov advokat stupio u štrajk glađu jer je već skoro 18 godina u pritvoru i strogoj izolaciji u ćeliji, tokom kojih mu je sve vreme uskraćeno pravo na resocijalizaciju i napredovanje tokom izdržavanja kazne, pravo na rad, školovanje, pravo na posetu bliskih lica u posebnim prostorijama i posete drugih osoba, kao i Ustavom garantovano pravo da bude obavešten o razlozima zbog kojih mu se produžava boravak u samici svake dve godine.

Milorad Ulemek Legija kaznu izdržava u najtrožem zatvoru u Srbiji - Posebnom odeljenju zatvora u Požarevcu, poznatom i kao srpski "alkatraz", u kojem boravi od otvaranja tog 2010. godine.