PALMA OTVORIO ZDRAVSTVENU AMBULANTU U NAJVEĆEM JAGODINSKOM SELU RIBARU

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma otvorio je danas zdravstvenu ambulantu u najvećem jagodinskom selu Ribaru, koje ima oko 6000 stanovnika.

Ova zdravstvena ambulanta ima u svom sastavu stomatološku ordinaciju, ordinaciju opšte prakse, previjalište, prostoriju za lekare, prostoriju za medicinske sestre i tehničare i apoteku.

- Danas je veliki dan za selo Ribare, najveće selo na teritoriji grada Jagodine, jer od danas imate u vašem selu ono što nema ni u jednom drugom selu u Srbiji. Ono što je u ovo vreme pandemije korona virusa važno je da svako iz sela koji ima neke simptome, a da to nije korona, ne mora da ide u Opštu bolnicu ili Dom zdravlja u Jagodinu, gde je veća šansa za zaražavanje, već može kompletan pregled obaviti u svom selu, a tu je i apoteka gde može kupiti sve lekove koje lekar prepiše. A što se tiče onih koji dobiju uput za specijalistički pregled u grad, autobuski prevoz je besplatan za sve građane na celoj teritoriji grada Jagodine - izjavio je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma na otvaranju zdravstvene ambulante u selu Ribaru.

Marković je podsetio da svako selo na teritoriji grada Jagodine ima gas što, kako je rekao, nema ni u mnogo razvijenijim evropskim državama.

- Selo Ribare je prvo dobilo vodu na teritoriji grada Jagodine, jer je najveće selo. U Skupštini grada Jagodine na mesečnom nivou štedimo između 9 i 11 miliona dinara, jer ne trošimo pare na nešto što imamo pravo kao lokalna samouprava. Članovi Gradskog veća ne primaju plate, odbornici ne primaju ni plate ni dnevnice, nema kafanskih računa, putnih naloga i troškova i sve te pare idu građanima. Pored toga, mi smo od 2005. godine do danas 70 000 građana Jagodine vodili negde u inostranstvo, u organizaciji Skupštine grada Jagodine, a o trošku donatora. Samo ove godine smo što se tiče zdravstvenih radnika iz cele Srbije u aprilu vodili 144 zdravstvena radnika u Hurgadu u Egipat, u junu 650 u Paraliju i sada u okotbru 133 u Hurgadu, a pored toga smo krajem avgusta vodili 992 poljoprivrednika iz cele Srbije u Paraliju. Sve su to platili donatori, osim puta i boravka poljoprivrednika u Paraliji, što je platila Jedinstvena Srbija sa svog računa, od para koje dobija iz državnog budžeta kao parlamentarna stranka. Što se tiče sela Ribara, do kraj sledeće godine ćete dobiti i kanalizaciju i to sam rekao predsedniku Vučiću kada me pitao šta je bitno za sela u Jagodini, a to ne zato što mi nešto kasnimo, već zbog toga da vaše učešće u izgradnji kanalizacije bude manje. I zato očistite sengrupe, neće vam više trebati za kanalizaciju, prošistite ih i u njima možete da uzgajate šarana, ribu koja voli moravsku vodu - kazao je Dragan Marković Palma.

OTVORENI BALKAN SE TIČE SVIH NAS – DA SE MINI EVROPA TAKMIČI SA VELIKOM EVROPSKOM UNIJOM

Marković je istakao da je danas situacija mnogo bolja u državi Srbiji nego što je pre bilo i konstatovao da može i još bolje i da će biti.

- Poruka i Jedinstvene Srbije i SPS – a i Srpske napredne stranke, koje su u koaliciji i u Srbiji i u Jagodini je da na predstojećim predsedničkim izborima ne postoji alternativa i Aleksandar Vučić je zajednički kandidat svih nas i pobediće - poručio je Marković i dodao:

- Videćemo nakon povratka Zdravka Krivokapića u Crnu Goru kakvi su efekti posete Beogradu, gde je crnogorski premijer dočekan na najvišem nivou i sa najvišim počastima. Kada vidimo realizaciju onda ćemo doneti odluku da li da idemo na more u Crnu Goru. Važno je da se eliminušu svađe koje je inicirao Milo Đukanović. On je posvađao dva bratska naroda i nigde na svetu se nijednoj veri nije desilo da se religiji oduzimaju crkve i manastiri. To je jedino pokušao Milo Đukanović. To nijedna vera na svetu nije doživela.

Marković kaže da je Otvoreni Balkan projekat koji se tiče svih nas.

- Važan je zbog protoka roba i ljudi na ovom području i da ta mini Evropa ili mala Evropa se takmiči sa tom velikom Evropskom unijom, Vlasnik kompanije Fišer, profesor Klaus Fišer mi je rekao da Srbija ima najbolje uslove za investiranje na svetu, a njegova kompanija je 5. po ekonomskoj moći u Nemačkoj i oni odlično znaju šta su ekonomska kretanja i šta znači ekonomska i politička stabilnost i međunarodna popularnost, a to sve Srbija ima - naglasio je Marković.

Otvaranju zdravstene ambulante u Ribaru, pored velikog broja meštana prisustvovali su i predsednik GO SNS i narodni poslanik Nikola Radoslavljević i predsednik GO SPS i načelnik Pomoravskog okruga, Goran Milosavljević, kao i graonačlenik Jagodine Ratko Stevanović i čelnici Opšte bolnice i Doma zdravlja u Jagodini.